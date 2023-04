L’azienda automobilistica Dacia sta preparando l’arrivo sul mercato di diverse nuove vetture. Fra circa un anno dovrebbe debuttare ufficialmente la nuova generazione della Dacia Duster. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questa vettura è stata immortalata in alcune foto spia durante dei test su strada. Ecco cosa è emerso.

Dacia Duster, emergono le prime foto spia della nuova vettura di Dacia

Dacia si sta dunque apprestando a togliere i veli sulla prossima generazione della Dacia Duster. Come già accennato in apertura, infatti, la prossima vettura del marchio è stata spiata su strada durante alcuni test per testarne ancora l’efficacia. Dalle foto spia pubblicate in rete sono chiaramente visibili numerosi camuffamenti, volti a non rivelare alcun dettaglio estetico.

Nonostante questi camuffamenti, sono comunque visibili alcune peculiarità, almeno dal punto di vista estetico. Sulla parte frontale, in particolare, saranno presenti dei nuovi fari sottili con sviluppo orizzontale, mentre la parte posteriore presenterà un nuovo look dei gruppi ottici, ora a forma di Y.

Dalle foto, sembra poi visibile un leggero aumento dimensionale rispetto all’attuale generazione. Le foto pubblicate non lasciano intravedere nulla dell’abitacolo. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, all’interno non dovrebbe mancare la tecnologia. Si parla della possibile presenza di un display per il sistema di infotainment con una diagonale da 7 pollici.

Dal punto di vista delle motorizzazioni ricordiamo che, secondo quanto è emerso fino ad ora, la nuova Dacia Duster sarà disponibile anche in versione ibrida, grazie alla presenza della piattaforma CMF-B del Gruppo Renault. Siamo comunque certi che nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori dettagli.