I giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS potranno unirsi ai festeggiamenti per l’imminente 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!. Tutti i Duellanti che giocano su PC e dispositivi mobili potranno ottenere una serie di ricompense e regali esclusivi legati all’importantissimo anniversario.

Come confermato da Konami Digital Entertainment, sarà possibile ottenere alcune carte uniche come la Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico in edizione Prismatic Foil Rarity. Per riscattare le ricompense sarà necessario effettuare il login sul titolo durante la campagna per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!.

Le ricompense saranno riscattate automaticamente e collegate al proprio account. Oltre a Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico, sarà possibile ricevere anche una Carta Trappola che annulla gli attacchi. Le due carte, inoltre, sono le protagoniste di nuovi Game Mat e Card Sleeves, disponibili esclusivamente per gli utenti che si uniranno ai festeggiamenti.

Tutti i giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS sono invitati a celebrare i 25 anni del gioco di carte collezionabili con una campagna dedicata e ricompense esclusive

Ma non è tutto, di seguito riportiamo l’elenco completo delle ricompense che i Duellanti potranno riscattare durante la campagna dedicata al 25° Anniversario del Gioco di Carte di Yu-Gi-Oh!:

1 carta Ragazza Maga Nera (Prismatic)

1 carta Cilindro Magico

1 ticket personaggio

Fino a 1000 gemme

1 Dream Ticket UR (Normal Foil)

1 Ticket UR (Prismatic)

1 Ticket SR (Prismatic)

Game Mat e Card Sleeves con design esclusivo Campagna per il 25° Anniversario

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS nasce con l’obiettivo di ricreare le sfide e le atmosfere del Gioco di Carte Collezionabili oltre che del manga e dell’anime. I Duellanti possono vivere sfide leggendarie con Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri personaggi del franchise. A questo si aggiungono anche animazioni spettacolari, volte ad enfatizzare i mostri e le battaglie.