Il colosso di Cupertino Apple, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tornata a fare i conti con le difficoltà di BOE nel produrre schermi per i propri iPhone.

Per questo motivo l’azienda avrebbe chiesto aiuto al colosso sud coreano Samsung per la Dynamic Island. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple chiede aiuto a Samsung per la Dynamic Island

Il magazine coreano The Elec ha segnalato la notizia nelle ultime ore e sembrerebbe che BOE sarebbe attualmente osservato da Apple dopo le difficoltà dello scorso anno. Apple, evidentemente impaziente, ha affidato a Samsung le commesse che prima erano di BOE. Samsung avrebbe deciso di produrre da metà maggio gli OLED LTPS per iPhone 15 e 15 Plus che erano di Boe per iniziare a giugno con la produzione in massa degli OLED LTPO per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Gli OLED LTPS per i due iPhone 15 saranno molto simili ai pannelli per iPhone 14, ma a mandare fuori giri BOE è stata l’unica grande differenza prevista, e cioè il debutto della Dynamic Island per la quale Apple richiede delle accortezze specifiche in produzione. L’azienda cinese, secondo quel che riporta il The Elec, avrebbe mancato la consegna delle prime unità per iPhone 15 prodotte, dei “campioni” che Apple aveva evidentemente richiesto per capire se BOE fosse in grado di fornire pannelli di qualità adeguata.

Il lasciapassare all’avvio della produzione in massa però non è arrivato, perché BOE non sarebbe riuscita a “sigillare” il foro della Dynamic Island come invece pretende Apple per ragioni di qualità visiva e mantenimento della stessa nel tempo. BOE rischia seriamente di restar fuori dalla partita iPhone 15 e tenere solamente la commessa per iPhone SE di quarta generazione, che secondo i rumor dovrebbe avere il pannello OLED di iPhone 13 o 14, qualcosa che l’azienda cinese, dopo mille difficoltà, ha già dimostrato di poter fare. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori novità.