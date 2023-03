Tesla ha aperto le porte dei suoi Supercharger ai possessori di veicoli elettrici di altre marche, ampliando la gamma di clienti che possono usufruire del suo servizio di ricarica rapida. Ma quanto costa utilizzare una colonnina di Elon Musk?

Per accedere al servizio, i nuovi clienti possono scaricare l’app Tesla e selezionare la sezione “Ricarica auto non Tesla”. Qui si può verificare la disponibilità in tempo reale dei Supercharger, individuare quelli più vicini tramite una mappa e visualizzare le fasce orarie disponibili, i costi e la potenza massima erogata per ogni stazione.

Tesla, quanto costa utilizzare Supercharger?

I prezzi per la ricarica ai Supercharger in Italia sono i seguenti:

Dalle 00:00 alle 16:00 la tariffa è di 0,70 euro/kWh

Dalle 16:00 alle 22:00 la tariffa è di 0,77 euro/kWh

Dalle 22:00 alle 00:00 e dalle 02:00 alle 06:00 la tariffa è di 0,70 euro/kWh

I prezzi non sono particolarmente economici, tuttavia, considerando che si tratta di colonnine ad alta potenza che possono erogare fino a 120 kW e 250 kW di picco, il costo è in linea con quello di altri operatori del settore, i quali arrivano a chiedere fino a 0,99 euro/kWh.

Ma Tesla offre anche tariffe scontate per chi intende utilizzare frequentemente i suoi Supercharger: 0,60 euro/kWh nella prima e terza fascia e 0,67 euro/kWh nella seconda fascia, detta “di picco”, per un canone mensile di 12,99 dollari (circa 12,21 euro al cambio).

Tuttavia, bisogna fare attenzione a non superare la capacità massima della stazione, altrimenti sarà applicata una pesante penale di 1 euro al minuto per continuare a utilizzarla fino alla fine della sessione di ricarica.