Samsung è l’azienda tech certamente più attiva nel settore degli smartphone pieghevoli. La famiglia Galaxy Z conta attualmente i device Fold e Flip con due tipologie di apertura differenti, una a libro e una a conchiglia.

Tuttavia, i piani dell’azienda coreana sono molto ambiziosi e nel corso dei prossimi mesi potrebbero debuttare tantissimi nuovi device. L’obiettivo di Samsung è quello di riuscire ad imporsi in questo nuovo settore offrendo device foldable mai visti prima.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Samsung voglia osare e sperimentare ulteriormente, realizzando uno smartphone foldable a tre pieghe. Il dispositivo potrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023