Tanti gestori minori stanno prendendo il largo nel mondo della telefonia. Proprio per questo motivo vuole reagire in ogni modo una delle aziende più forti nel settore della telefonia mobile mondiale, ovvero Vodafone. Il gestore anglosassone ha analizzato alcune strategie per proporre un rientro ai vecchi clienti, offrendo loro delle offerte straordinarie sotto il punto di vista dei contenuti e dei prezzi. Il merito è anche della qualità della rete, che ricordiamo essere la migliore dal punto di vista delle statistiche raccolte in Europa.

Vodafone fate tutti con le sue nuove offerte che si rivolgono ai vecchi clienti, sono arrivata di nuovo le Silver

Contrariamente al passato, Vodafone è riuscita a tirare fuori dalle sue offerte altre qualità molto importanti. Una di queste è rappresentata certamente dalla convenienza, peculiarità che di certo non era tale diversi mesi fa. Vodafone è sempre stato riconosciuto come il gestore più costoso vista la sua grande qualità, ma oggi per i vecchi clienti potrebbe essere un’opportunità di rientro al prezzo più basso possibile.

Le nuove Silver, che sono due, hanno dalla loro parte i migliori contenuti la portati ad un prezzo finale mensile straordinario.

La prima delle due, quella che costa di meno, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi con 150 giga di traffico dati con la rete 5G inclusa nel prezzo. Quest’ultimo corrisponde a soli 7,99 € al mese per chi rientra.

L’altra offerta, quella più interessante, include sempre messaggi e chiamate senza limiti verso tutti ma questa volta con 200 giga per navigare in Internet in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.