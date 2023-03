Unieuro è pronta per fare sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di nuove ottime occasioni dal risparmio assicurato, che promettono un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente per tutti i consumatori in Italia.

Coloro che vogliono spendere poco con Unieuro non devono fare altro che recarsi personalmente in un negozio fisico, oppure collegarsi al sito ufficiale, sul quale è possibile trovare esattamente le stesse offerte, senza differenze nel prezzo finale. La spedizione presso il domicilio è da ritenersi gratuita, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 49 euro.

Unieuro, risparmio assurdo con il volantino

Il volantino di Unieuro affonda le radici nel mondo della telefonia mobile, con tantissime occasioni da non perdere assolutamente, il prodotto più interessante di tutta la selezione è senza dubbio il Samsung Galaxy S22, acquistabile dai più alla modica cifra di soli 649 euro, senza comunque dimenticarsi del modello immediatamente successivo, quale è il Galaxy S23, disponibile all’acquisto a 899 euro.

Osservando invece la fascia media della telefonia mobile, si possono incrociare molte occasioni da non lasciarsi sfuggire, quali sono rappresentate dai vari Redmi 10C, Redmi 10, Xiaomi 12, Redmi Note 11 Pro+, Galaxy A13 o anche Oppo A54s e simili, tutti comunque commercializzati a prezzi che non vanno oltre i 399 euro, o poco più.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che le condizioni di vendita sono pressoché identiche a prescindere dal modello effettivamente selezionato dall’utente finale.