WindTre, arrivano delle nuove sconvolgenti rimodulazioni

Da ieri non si fa altro che parlare dei cambiamenti dovuti alla decisione di WindTre circa i costi di attivazione, ma cosa sta succedendo? Sembra che l’operatore arancione abbia deciso di modificare i costi di attivazione per le principali offerte mobili Voce e Internet appartenenti al portfolio standard. Esaminiamo in dettaglio queste variazioni e le offerte interessate.

WindTre: di quanto sono aumentati i costi di attivazione?

Proprio così, da ieri le rimodulazioni hanno colpito anche i costi di attivazione. Sarà infatti necessario pagare un importo maggiore per accedere a determinati piani tariffari. Ma non è finita qui, perché l’aumento riguarderà non solo i costi di attivazione delle SIM, ma anche quelli relativi alle rate degli smartphone in abbinamento con WindTre e ai costi anticipati e rateizzati per i piani Easy Pay.

Le offerte interessate sono le seguenti:

Di Più Lite

Di Più Full 5G

Di Più Full 5G Reload exChange

Di Più Family 5G

Gamma Young

Gamma Junior

Silver 60

Voce/Voce Full

Protect 5G

Protect Junior+ 5G

Protect 5G Reload exChange

Unlimited 5G con Super Fibra

Family 5G con Super Fibra

I costi per offerte come Di Più Unlimited 5G Easy Pay, gamma Cube e Internet Card non subiranno variazioni. Mentre il prezzo dei piani Easy Pay rimarrà a 49,99 euro, con una quota iniziale di 9,99 euro e il resto rateizzato in 24 rate da 1,67 euro, incluse nel prezzo mensile per il rinnovo dell’offerta. Dunque, il costo di attivazione per le offerte standard aumenta da 6,99 euro a 9,99 euro. Infine ci sarà il contributo una tantum per gli smartphone a rate, il quale è passato da 4,99 euro a 6,99 euro.