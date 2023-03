TIM, offerte contro i rivali attivabili anche online

L’operatore telefonico TIM continua a sfidare la concorrenza. In particolare, l’operatore ha da poco deciso di rendere disponibile online l’offerta mobile denominata TIM Power Supreme ad un ottimo prezzo anche per tutti i clienti del rivale Iliad. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM continua a sfidare Iliad, TIM Power Supreme attivabile anche online

In queste ultime ore l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di continuare a sfidare il rivale Iliad. Come accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di rendere disponibile anche online l’attivazione dell’offerta TIM Power Supreme anche per tutti coloro che richiederanno la portabilità proprio da Iliad.

Nello specifico, gli interessati potranno dunque attivare online sul sito dell’operatore questa offerta ad un prezzo scontato di appena 7,99 euro al mese. Basterà recarsi nella sezione dedicata alle offerte di portabilità dell’operatore telefonico TIM. L’offerta TIM Power Supreme è davvero molto interessante.

Ad un costo come già detto molto basso di 7,99 euro al mese, infatti, si avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta continua ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad SMS illimitati verso tutti i numeri.

In questo caso il costo per il rinnovo mensile sarà scalato dal credito residuo. Nel caso in cui si scelga il metodo di pagamento automatico, gli utenti avranno a disposizione addirittura ben 150 GB di traffico dati, da sfruttare per navigare con una velocità massima di150 Mbps in download. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri.