Unieuro vuole essere ancora per molto tempo la prima della classe, da qui nasce quindi il volantino più interessante degli ultimi mesi, la migliore occasione su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, nel momento in cui volessero acquistare uno smartphone, anche top di gamma.

Il risparmio è notevole sulla maggior parte dei prodotti attualmente inclusi in catalogo, ricordiamo infatti che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici sparsi per il territorio, oppure affidandosi all’e-commerce, il quale comunque prevede la possibilità di ricevere la merce a domicilio, a costo completamente azzerato.

Per le offerte Amazon, e scoprire ogni giorno i prezzi più bassi disponibili, ricevendo anche codici sconto gratis, approfittate subito del nostro canale Telegram.

Unieuro, tanti nuovi sconti per gli utenti

Risparmiate tantissimo sull’acquisto di nuovi prodotti apple, in questo periodo da Unieuro sono disponibili ottimi sconti applicati su alcuni dei migliori modelli in circolazione, anche la nuova line-up, tra cui spiccano i vari iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o anche iPhone 14 Pro Max, con prezzi che partono da un minimo di 899 euro, sino ad arrivare ad un massimo di 1369 euro.

Nel mezzo si trovano anche gli accessori, prodotti che fungono da contorno che permettono di entrare di diritto nell’ecosistema aziendale, quali possono essere Apple Watch 8, in vendita a 429 euro, oppure anche le Airpods di terza generazione, da 179 euro, per finire con le AirPods Pro, in vendita a 249 euro. Tutti i prodotti sono disponibili a prezzi fortemente scontati per un brevissimo periodo di tempo, ecco allora che consigliamo di decidere rapidamente cosa acquistare.