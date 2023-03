Esselunga batte le dirette concorrenti del mercato con il lancio di una nuovissima serie di offerte quasi uniche nel suo genere, arricchite dalla presenza di prezzi veramente concorrenziali su cui fare affidamento, ed anche la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza.

I punti di forza dei volantini di Esselunga sono sempre gli stessi, a partire ad esempio dal proporre al consumatore la possibilità di avere la meglio su ogni singolo prezzo, a prescindere dalla provenienza territoriale, anche se comunque gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale di Esselunga.

Esselunga, occhio allo sconto, i nuovi prezzi sono incredibili

La nuova offerta tech di Esselunga, che risulta essere attiva per tutti fino al 25 marzo, è pronta per fare la differenza in Italia, data comunque la possibilità di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A04s, pagandolo complessivamente soli 139 euro, sempre no brand con garanzia di 24 mesi.

Il prodotto in questione è caratterizzato da un display da 6,5 pollici, la risoluzione è HD+, affiancato a sua volta da un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, 3 fotocamere nella parte posteriore, un singolo sensore anteriore, la batteria da 5000mAh ed ovviamente la memoria espandibile, che permette così di salvare più dati ed informazioni all’interno dello stesso dispositivo.

Il prezzo è da considerarsi attivo solo ed esclusivamente nei negozi Esselunga, non sarà possibile in nessun modo accedervi tramite il sito ufficiale o altre location in Italia.