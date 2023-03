WhatsApp, aggiornamenti PAZZI in arrivo con funzioni che distruggono Telegram

Quando si parla di WhatsApp, si va a toccare un argomento caro a tutti, visto che l’applicazione è quella più utilizzata in assoluto non solo quando si parla di messaggistica istantanea. Tra tutte le applicazioni che esistono infatti nel mondo degli smartphone, questa è quella che è stata probabilmente più scaricata inoltre 60 paesi del mondo con circa 2 miliardi di utenti attivi. Effettivamente si tratta della prima espressione per quanto concerne questo particolare tipo di comunicazione tra gli utenti, il quale oggi riguarda la pura normalità.

In pochi ricorderanno com’era WhatsApp all’inizio, ovvero una piattaforma che consentiva di inviare solo dei brevi messaggi testuali. Dopo poco si è poi evoluta introducendo delle grandi novità che hanno comportato anche l’aumento del pubblico, il quale oggi è nettamente superiore a quello in forza presso qualsiasi forma di concorrenza. Effettivamente sembra che tutto sia ancora in piena lavorazione, con gli sviluppatori che ogni giorno penso a qualcosa di nuovo per migliorare WhatsApp.

WhatsApp si prepara a rilasciare alcuni aggiornamenti davvero interessanti, ecco quali saranno i cambiamenti che verranno apportati

Da diversi giorni si discute sul contenuto dei prossimi aggiornamenti, il quale è già ben noto agli utenti. Tramite il programma beta sono state approfondite infatti le migliorie da apportare, le quali consistono in due aspetti principali.

Innanzitutto gli utenti potranno fare affidamento su una sezione dedicata alle newsletter, ma non finisce qui. Si sta parlando infatti della possibilità di impostare alcuni messaggi all’interno delle chat effimere, come permanenti. Premendo su un messaggio sarà infatti possibile evitare che questo possa autodistruggersi dopo il classico timer impostato.