Iliad è folle, 150GB con pochi euro per distruggere TIM e Vodafone

La concorrenza del mondo della telefonia mobile risulta ad oggi spietata. Proprio per questo motivo le grandi aziende, quelle che da sempre reggono il mondo della telefonia in Italia, hanno deciso di adottare delle contromisure bilanciate. Ad essere stati bilanciati sono in realtà i prezzi delle promozioni mobili, i quali sono sempre più bassi rispetto all’inflessione del passato. Alcune aziende infatti sono riuscite a recuperare tantissimi utenti proponendo le migliori offerte mobili con prezzi scontati e non di poco. L’obiettivo oggi è infatti quello di fare quantità, come sta facendo ad esempio Iliad che ha superato i 10 milioni di utenti attivi.

Dopo aver visto cosa significhi combattere con tutti gli altri gestori mobili in Italia, Iliad ha scelto di optare per una linea molto dura. Questa consiste nel lancio di alcune offerte mobili che poco spazio lasceranno alla concorrenza, visto che sono provviste di qualsiasi tipo di contenuto ma soprattutto di un prezzo estremamente vantaggioso soprattutto sul lungo termine. Ricordiamo infatti che questo provider vanta offerte che durano per sempre nel tempo con lo stesso prezzo mensile. Una dimostrazione di forza è proprio il lancio dell’offerta migliore, quella che è già arrivata in più occasioni.

Iliad ristabilisce l’offerta da 150 giga a 9,99 € al mese

Dopo un periodo in cui non è stata più disponibile, torna ufficialmente sul sito di Iliad la Giga 150.

La famosissima Promo rientra quindi nella disponibilità di tutti gli utenti che non erano riusciti a sottoscriverla per un prezzo straordinario di 9,99 € al mese. Ricordiamo che al suo interno ci sono 150 giga per navigare in 5G con minuti ed SMS senza limiti.