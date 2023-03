OPPO Find X6 Pro: design, specifiche e foto trapelate prima del lancio in Cina

La serie OPPO Find X6 è pronta per il debutto in Cina e i device saranno lanciati ufficialmente sul mercato entro la fine di questo mese. In attesa di avere le conferme ufficiali da parte del produttore, il Find X6 Pro è finito al centro di molte indiscrezioni.

Il nuovo flagship è stato recentemente avvistato in diverse immagini dal vivo. Inoltre, il device è anche apparso sulla piattaforma di benchmarking Geekbench. Sebbene queste due anticipazioni permettono di scoprire molti dettagli sullo smartphone, i leaker non sembrano volersi fermare.

In queste ore, infatti, OPPO Find X6 Pro è apparso in un video trapelato condiviso da un utente Weibo. Sebbene il video sia stato subito rimosso, è stato possibile raccogliere alcuni degli elementi salienti che caratterizzano il device.

Scopriamo tutte le novità sul prossimo top di gamma OPPO Find X6 grazie alle ultime immagini e informazioni emerse online

Il video hands-on mostra lo smartphone dotato di un notch tondo posto nella parte centrale alta dl display. Inoltre, le cornici laterali sono molto sottili, offrendo quindi un design molto curato e particolare. Il pulsante di accensione si trova sul lato destro, mentre i tasti del volume a bilanciere sono posizionati sul lato sinistro.

Passando al lato posteriore, il comparto fotografico sarà ospitato da un’isola circolare e sporgente. La soluzione ricorda quella utilizzata su Xiaomi 12S Ultra o sui device della serie Mate di Huawei. I tre sensori tra cui una lente con zoom periscopico sono affiancati da un LED. La presenza del logo Hasselblad conferma che il comparto fotografico è realizzato in partnership con l’azienda fotografica per migliorarne la qualità.

Sulla base delle informazioni trapelate dal vide, OPPO Find X6 ha una cover posteriore con design a doppia tonalità. La parte superiore è di colore grigio mentre il resto è marrone. Il nome previsto per questa colorazione sarà Desert Silver Moon.

Per i dettagli sul punto di vista tecnico, dobbiamo affidarci alle informazioni ottenute grazie a Geekbench. Il SoC scelto da OPPO è lo Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 16 GB di RAM. Il sistema sarà basato su Android 13 e gli utenti potranno contare su un display AMOLED E6 da 6,8 pollici con una risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e colori a 10 bit. Si prevede che offra una luminosità di picco di 2.500 nit grazie alla tecnologia proprietaria del marchio.