Oppo Find X6 Pro si mostra nelle prime foto dal vivo

La serie Oppo Find X6 dovrebbe essere lanciata il prossimo 21 marzo in Cina. Tuttavia, prima del debutto ufficiale, sono trapelati alcuni interessanti dettagli sui due device che comporranno la famiglia, Find X6 e X6 Pro.

In particolare, alcuni leaker hanno pubblicato su Weibo le prime immagini dal vivo della variante Pro. Grazie a questi scatti inediti è possibile ammirare in anteprima il design del device. Come si può vedere dalle immagini disponibili di seguito, il Find X6 Pro è dotato di un display con bordi curvi caratterizzato da un notch centrale allineato. A giudicare dalle foto, i bordi sono molto sottili, garantendo quindi che il display occupi gran parte della superficie frontale.

Passando alla parte posteriore, il Find X6 Pro vanta un modulo fotocamera di forma circolare. Sono presenti tre sensori fotografici, di cui uno zoom periscopico caratterizzato dalla forma rettangolare. In alto trova spazio un flash LED con una particolare forma allungata.

Spicca certamente il marchio Hasselblad, azienda fotografica che ha partecipato allo sviluppo delle ottiche e del software di scatto. Inoltre, nell’isola dedicata alle fotocamere è presente anche il testo “Powered by MariSilicon”. Sia la variante nera che quella verde di OPPO Find X6 Pro sembrano avere un retro in vetro, mentre la versione argento sembra essere dotata di un retro in pelle

Passando alle presunte specifiche tecniche del flagship, il device sarà caratterizzato da un display AMOLED E6 da 6,82 pollici. Si prevede che il pannello possa offrire una risoluzione Quad HD+ pari a 3168 x 1440 pixel, un refresh rate di 120 Hz, colori a 10 bit e fino a 2.500 nit di luminosità. Sotto il profilo della sicurezza, troverà spazio un sensore di impronte digitali integrato sotto il display.

Come recentemente confermato da Geekbench, il Find X6 Pro sarà spinto dal chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il SoC sarà abbinato a RAM LPDDR5x e storage UFS 4.0. Si ipotizza che il dispositivo possa arrivare in varianti come 12/256 GB, 16/256 GB e 16 GB di RAM con 512 GB di storage. Il flagship, inoltre, potrà contare su una batteria da 5.000 mAh e offrirà il supporto per la ricarica con cavo da 100W e per la ricarica wireless da 50W.

Il X6 Pro sarà dotato di una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 megapixel. Al posteriore, invece, troveranno spazio il sensore fotografico Sony IMX989 da 50 megapixel da 1 pollice con supporto OIS, una lente ultra-wide Sony IMX890 da 50 megapixel e una fotocamera con zoom periscopico Sony IMX890 da 50 megapixel.