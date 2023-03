Android 15: ecco qualche dettaglio sul prossimo sistema operativo

Solamente un mese fa il colosso di Mountain View Google ha diffuso la prima Developer Preview di Android 14, ovvero una prima versione del sistema operativo dedicata agli sviluppatori.

Nonostante questo, alcune voci di corridoio hanno già iniziato a parlare del sistema operativo successivo, ovvero Android 15. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Android 15: ecco quello che sappiamo fino ad ora

Alcuni sviluppatori, analizzando una serie di modifiche al codice nel framework di test “TradeFed” del sistema operativo, hanno scovato quello che sembrerebbe essere il nome interno della futura versione di Android. Nulla di particolarmente strano visto che Google ha sempre associato alla versione del sistema operativo il nome di un dolce. Ad esempio, Android 14 era noto come Upside Down Cake.

Difatti, secondo Mishaal Rahman, sarebbe stato deciso il nome in codice di Android 15: Vanilla Ice Cream. In attesa di saperne di più su Android 15, torniamo ad occuparci di Android 14 e delle sue novità. Tra queste, alcune verranno dedicate ai dispositivi con un grande display, su tutti i tablet.

Google, infatti, più volte ha dichiarato che la prossima versione del S.O. includerà diverse ottimizzazioni per i display pieghevoli e per i dispositivi con pannelli di grandi dimensioni. Il prossimo major update, inoltre, si concentrerà molto sull’ottimizzazione dei consumi. A riguardo, l’azienda ha aggiornato le API per la gestione dei processi in background. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.