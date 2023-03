I Crash Test sono stati introdotti come standard di sicurezza per le automobili a partire dagli anni ’60, ma solo in seguito hanno assunto un ruolo centrale nel mercato automobilistico. I produttori di automobili ora cercano di distinguersi attraverso il miglioramento della sicurezza dei loro modelli. Tuttavia, la storia dell’automobile è piena di esempi di modelli che, dopo essere stati testati, hanno mostrato di essere altamente pericolosi per i loro occupanti.

La compilazione dei peggiori Crash Test di tutti i tempi inizia con l’Alfa Romeo 156, un’auto italiana che nel 2000 ha ricevuto una sola stella Euro NCAP. Il video mostra anche il crash test del 1991 della Ford Sierra, che ha mostrato ferite orribili per il conducente del manichino.

I disastrosi crash test degli anni ’80

Ma la lista continua con la Pontiac Transport prodotta dal 1997 al 2005, la Isuzu d-Max del 2008, la Geely CK-1 del 2010 e la Citroen Saxo prodotta dal 1997 al 1997. Questi modelli sono stati testati secondo i criteri di sicurezza attuali e hanno ottenuto risultati terribili.

Il filmato prosegue con altri esempi di modelli altamente pericolosi, come la Citroen Xantia del 1997, la Fiat 600 del 2000 e la Mercedes-Benz Classe C del 1997. La Renault Clio del 1997, in particolare, ha mostrato problemi strutturali con il montante A.

Il video mostra anche modelli classici come la Renault Twingo originale del 1991, la Fiat 500 del 1991, la Volkswagen Passat del 1985 e la Volkswagen Golf del 1993. Ma il modello che si è distinto per i peggiori risultati di tutti i tempi è stato il Crash Test della VW Santana del 1986.

Infine, la lista si conclude con la Renault ZOE del 2021, che ha ottenuto zero stelle Euro NCAP per la sicurezza. La Maruti Suzuki S-Presso è un altro modello recente che ha ottenuto un risultato altrettanto disastroso. In conclusione, il video mostra che, nonostante i progressi compiuti in materia di sicurezza automobilistica, alcuni modelli continuano a essere altamente pericolosi. La conoscenza di questi esempi può contribuire a guidare la scelta del proprio veicolo e, di conseguenza, migliorare la propria sicurezza sulle strade.