Ferrari svelerà la prima novità del 2023 la prossima settimana

La Ferrari è pronta a svelare la prima novità del 2023, un nuovo modello attesissimo dagli appassionati del cavallino rampante. Per ingannare l’attesa, la casa automobilistica ha diffuso un breve video sui social media che mostra il volante della nuova vettura accompagnato da un suggestivo accompagnamento sonoro che allude a un ragno.

Il video inizia con una musica tranquilla, accompagnata dal frinire dei grilli e dal rumore del vento, che fa subito pensare a un’automobile a cielo aperto. Questa atmosfera richiama alla mente i numerosi avvistamenti della possibile Ferrari Roma Spider, il cui nome non è ancora definitivo, per strada e all’interno dello stabilimento di Maranello.

Dal volante alla hypercar: le ultime novità di Maranello

La telecamera si sposta quindi sui dettagli del volante, mostrando le palette del cambio in fibra di carbonio e il bordo rivestito in pelle traforata in ombra. Poi, si allarga per mostrare i comandi a sfioramento sul volante. Alla fine del filmato, si vede anche la metà inferiore piatta della corona, impreziosita da uno splendido raggio diviso in fibra di carbonio.

La Ferrari non ha fornito ulteriori dettagli sulla nuova vettura, lasciando i fan in attesa di ulteriori informazioni. Tuttavia, l’osservazione della Ferrari SF90 Versione Speciale recentemente avvistata fuori dallo stabilimento accredita la possibilità che presto verrà svelata la nuova hypercar che sostituirà LaFerrari.

In attesa di scoprire di più sulla nuova vettura, gli appassionati del marchio non possono che attendere il 16 marzo per il grande reveal. Nel frattempo, le novità dalla casa di Maranello non finiscono qui: la Ferrari ha annunciato che introdurrà quattro nuovi modelli nel 2023, ognuno dei quali promette di stupire e di portare la casa automobilistica a nuovi livelli. La prima di queste novità è quindi proprio dietro l’angolo, pronta a conquistare i cuori degli appassionati di automobili di tutto il mondo.