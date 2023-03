CoopVoce è SUPER, le EVO hanno fino a 150GB quasi gratis e distruggono TIM

Il modo dei gestori mobili si sta interfacciando ad oggi con una quantità di utenti sempre diversi. L’obiettivo di questi e risparmiare, non puntando più su quella qualità che un tempo era il vero selling Point di alcuni provider in particolare.

Ci sarà quindi sempre la solita battaglia, ovvero quella che riguarderà tutti i provider che operano in Italia. Questa si svolgerà sempre sullo stesso campo, ovvero quello telefonico mobile, e con le stesse armi che corrispondono a contenuti in quantità tra minuti, SMS, ma soprattutto giga per la connessione al web. L’obiettivo degli utenti sarà quello di risparmiare, magari avendo un’offerta che duri per sempre allo stesso prezzo e che garantisca tutte le caratteristiche di cui è stato possibile leggere nelle righe precedenti. CoopVoce, nel mondo dei virtuali ma non solo, rispondi alla grande con la sua convenienza ma soprattutto con la quantità dei contenuti.

Non ci sono dubbi quindi sul fatto che la telefonia abbia cambiato volto, soprattutto in merito al rapporto tra qualità, quantità e prezzo. Gli utenti cercano qualcosa di unico ma allo stesso tempo non vogliono avere brutte sorprese con rimodulazioni improvvisa, le quali purtroppo sono molto più frequenti del solito.

CoopVoce: la EVO più interessante è la 150, ecco cosa offre ogni mese

CoopVoce può vantare una nuova promo nelle sue EVO. Si tratta della EVO 150, promo che al suo interno ha tutto ciò che serve.

Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma soprattutto con 150 giga disponibili per navigare sul web in 4G. Il prezzo è di 8,90 € al mese per sempre.