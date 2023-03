Proscenic P12, la scopa elettrica a batteria che sbaraglia la concorrenza [Recensione]

Il Proscenic P12 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un aspirapolvere efficiente, sicuro e versatile. Questo modello è dotato di un avanzato sistema di filtrazione a cinque stadi dell’aria che garantisce una profonda raccolta dello sporco senza l’emissione nell’aria di sostanze dannose. Inoltre, la spazzola e la setola guida riducono il rischio di aggrovigliamenti di capelli, peli e polvere, semplificando la pulizia.

La versatilità è data dalla presenza di diverse testine in dotazione e dalla lunghezza regolabile, permettendo di pulire anche gli spazi più angusti e i mobili delicati. La grande batteria da 2600 mAh garantisce inoltre un’ottima autonomia, evitando fastidiose interruzioni durante la pulizia.

La comodità e la praticità d’uso sono altri punti di forza di questo aspirapolvere, grazie alla sua struttura leggera e maneggevole. La facilità di smontaggio e pulizia del serbatoio da 1,5 litri rappresenta inoltre un valore aggiunto per chi cerca un prodotto facile da mantenere.

Proscenic P12: potenza allo stato puro

Il Proscenic P12 è un aspirapolvere di nuova generazione che si presenta con un design rivoluzionario e con una confezione compatta ed efficiente. Il primo impatto con la confezione è positivo, grazie ad un’organizzazione degli elementi che evita urti accidentali durante il trasporto. Tutte le varie componenti sono infatti posizionate in maniera tale da garantire una protezione adeguata ed un’agevole rimozione durante la fase di montaggio.

Il montaggio dell’aspirapolvere è semplice e veloce grazie anche alle istruzioni fornite all’interno del manuale d’uso. In soli due minuti l’aspirapolvere è pronto per l’uso. Il design risulta particolarmente innovativo rispetto ai suoi predecessori, grazie ad una disposizione completamente nuova del motore e del contenitore della polvere.

In precedenza, questi elementi erano disposti verticalmente rispetto al pavimento, ma adesso sono stati posizionati orizzontalmente per riequilibrare il baricentro dell’aspirapolvere, offrendo così maggiore manovrabilità e stabilità. La presenza di uno schermo LED sulla parte superiore dell’aspirapolvere fornisce ulteriori informazioni utili all’utilizzatore, come il livello di carica della batteria, il livello di aspirazione e il riempimento del contenitore per la polvere.

Il design del Proscenic P12 risulta elegante e moderno, conferendogli un aspetto gradevole ed adattabile a molte tipologie di arredamento. L’aspirapolvere può essere riposto nell’apposita base da fissare al muro oppure rimane stabile anche senza la base. Il design risulta quindi particolarmente funzionale, permettendo di utilizzare l’aspirapolvere in modo comodo ed efficace.

In generale, la confezione e il design sono ben pensati e di alta qualità, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un aspirapolvere funzionale e dal design accattivante. Grazie alla sua versatilità e praticità, questo aspirapolvere rappresenta una soluzione ottimale per la pulizia domestica quotidiana, rendendosi particolarmente adatto anche ad una casa di grandi dimensioni o a spazi commerciali.

Potenza di aspirazione e batteria

La potenza d’aspirazione del motore brushless rappresenta uno dei principali punti di forza di questo aspirapolvere. La potenza massima di 33 kPa, combinata con la spazzola a rullo motorizzata, consente di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Questa caratteristica rende l’aspirapolvere adatto anche per la pulizia dei tappeti, che spesso rappresentano una trappola per i peli e lo sporco in generale.

Tuttavia, una potenza di aspirazione così elevata ha alcuni contraccolpi per l’utente. Il primo riguarda l’aumento del rumore, mentre il secondo influisce sulla durata della batteria. Il Proscenic P12 dispone di quattro livelli di potenza di aspirazione, attivabili dallo schermo LED tramite un tasto. Tuttavia, l’aspirapolvere si accende automaticamente al secondo livello, obbligando l’utente a passare attraverso i livelli più potenti prima di raggiungere quello più basso e silenzioso. Questa scelta comporta un consumo inutile di batteria, oltre ad un aumento del rumore.

La durata della batteria rappresenta il principale problema. Nonostante la durata attestata dalla società sia di un’ora, nella pratica non siamo mai riusciti a raggiungere questo livello. Al massimo, siamo riusciti a sfiorare i 55 minuti a potenza minima. Aumentando la potenza, il tempo di utilizzo diminuisce drasticamente, fino ad arrivare a circa 13 minuti a potenza massima. Inoltre, la ricarica richiede più tempo di quello indicato, impiegando oltre le 2,5 ore previste.

Questi problemi rendono l’utilizzo di questo aspirapolvere poco conveniente per chi vive in case grandi e ha poco tempo a disposizione per la pulizia. Tuttavia, la potenza d’aspirazione rimane un punto di forza importante per questo aspirapolvere, che risulta particolarmente adatto per la pulizia di superfici difficili e tappeti.

Proscenic P12: semplice da utilizzare e snodabile

Nonostante ci siano alcune note negative, come la durata della batteria e la rumorosità, Proscenic P12 è stata comunque in grado di stupirci grazie alla sua manovrabilità e alla spazzola rotante altamente performante. Il baricentro rialzato e gli snodi della spazzola rendono questo accessorio altamente manovrabile, permettendoci di raggiungere facilmente anche i posti più difficili. L’ampio movimento della scopa garantisce inoltre la possibilità di formare un angolo di 180° fra il tubo e la spazzola, garantendo un’efficace pulizia del pavimento.

La caratteristica principale di questo accessorio è la spazzola rotante, che raccoglie lo sporco in maniera impeccabile grazie alla sua struttura antigroviglio con setole morbide a V. Inoltre, il pettine interno e la scanalatura per sollevare i capelli rendono quasi impossibile la formazione di grovigli che possano intasare la scopa elettrica.

Il tubo a vuoto è anche regolabile in altezza, garantendo una maggiore comodità all’utente. Questa funzione, unita alla testina per fessura o alla spazzola per spolverare 2 in 1, ci permette di raggiungere qualsiasi punto che abbia bisogno di una pulizia più approfondita, come divani, tende o angoli difficili da raggiungere con una normale spazzola per pulire a terra.

Inoltre, la vera novità rispetto ai modelli precedenti è l’introduzione della luce Vertect verde, posizionata nella parte frontale della spazzola, che emette sei piccoli LED verdi ogni volta che accendiamo l’aspirapolvere con questa testina collegata. Questa luce rende visibile lo sporco che potrebbe sfuggire all’occhio nudo, rendendo la pulizia ancora più accurata.

La possibilità di regolare l’altezza del tubo e di utilizzare accessori specifici la rendono adatta ad ogni tipo di pulizia, garantendo una pulizia profonda ed efficiente di ogni angolo della casa.

Conclusioni

Si può affermare che questo dispositivo si distingue per la sua maneggevolezza, potenza e facilità di pulizia. Il serbatoio della polvere, con una capacità di 1,5 litri, risulta abbastanza grande e facile da pulire. Basta premere un pulsante per aprirlo e svuotarlo senza difficoltà.

Grazie agli accessori forniti, è possibile raggiungere anche gli spazi più stretti e rimuovere peli e briciole dai divani. La nuova funzione di LED verdi posti sulla spazzola permette di vedere lo sporco “invisibile”, facilitando la pulizia dei pavimenti.

Tuttavia, la grande potenza dell’aspirapolvere si traduce in una durata della batteria molto inferiore a quanto dichiarato, soprattutto ai livelli massimi. Inoltre, il tempo di ricarica è piuttosto lungo, superiore alle tre ore. Pertanto, questo aspirapolvere non è consigliato per case di grandi dimensioni, poiché richiederebbe troppo tempo per pulire ogni angolo.

Nonostante questi problemi, l’esperienza complessiva è stata positiva. Il P12 è stato in grado di pulire a fondo la casa, anche dai peli degli animali domestici, senza spaventarli a bassi livelli. Anche a livelli massimi, è risultato meno rumoroso rispetto ad altri aspirapolvere concorrenti.