Proscenic BabyMonitor BM300, controlla il tuo bambino in modo Smart [Recensione]

I baby monitor sono diventati uno strumento fondamentale per molte famiglie, soprattutto quelle con neonati e bambini piccoli. Un baby monitor è un dispositivo che permette ai genitori di monitorare il loro bambino da un’altra stanza o anche da un’altra casa, grazie ad una telecamera e ad un microfono integrati nel dispositivo. In questo modo, i genitori possono tenere d’occhio il loro bambino anche quando non sono fisicamente presenti nella stessa stanza, permettendo loro di essere più tranquilli e di godere di un po’ di tempo libero senza preoccupazioni.

Recensione Proscenic BabyMonitor BM300

Il baby monitor BM300 della Proscenic sembra un dispositivo molto interessante per i genitori che vogliono tenere sotto controllo il proprio bambino in modo semplice ed efficace. Con uno schermo da 5 pollici e una telecamera HD a 1080p, questo dispositivo offre un’ottima qualità dell’immagine, permettendo di vedere ogni piccolo movimento del proprio bambino. Inoltre, la funzione di rotazione a 350 gradi della telecamera significa che si può vedere praticamente ovunque nella stanza del bambino, rendendo facile capire quando il medesimo si sveglia o si muove durante il sonno.

Il design del baby monitor BM300 sembra molto curato e moderno, con un display touch screen intuitivo e facile da usare. Inoltre, il dispositivo è abbastanza compatto e leggero, il che lo rende facile da trasportare da una stanza all’altra o da portare in viaggio.

Uno dei punti di forza di questo baby monitor è la sua ampia portata di 300 metri, che significa che i genitori possono muoversi liberamente per la casa senza preoccuparsi di perdere la connessione. Purtroppo durante i nostri test abbiamo notato che se ci sono mura spesse nella nostra casa il dispositivo dimezza la sua portata a 150 metri. Questa caratteristica rende questo dispositivo particolarmente adatto per le famiglie con case più grandi o con giardini, dove la portata è fondamentale per poter tenere sotto controllo il proprio piccolo in modo affidabile.

La funzione di visione notturna è un’altra caratteristica importante di questo baby monitor. Grazie alla tecnologia a infrarossi invisibile, è possibile vedere il proprio bambino anche al buio più totale, senza disturbare il suo sonno.

La batteria ricaricabile da 3600 mAh del baby monitor BM300 è un’altra caratteristica che merita una menzione. Con un’autonomia fino a 12 ore, i genitori possono utilizzare il dispositivo senza preoccuparsi di doverlo ricaricare.

Infine, la funzione audio bidirezionale e l’avviso di pianto del bimbo sono altre caratteristiche interessanti del baby monitor BM300. La funzione audio bidirezionale consente di parlare attraverso il dispositivo. L’avviso di pianto del bambino è un’altra funzione utile che permette di essere immediatamente avvisati quando lo stesso inizia a piangere, anche se ci si trova in un’altra stanza.

Nonostante ciò, ci sono alcuni aspetti del baby monitor BM300 che potrebbero essere migliorati. Ad esempio, ci siamo accorti che il dispositivo può avere problemi di connessione o di interferenza in alcune situazioni, specialmente se ci sono ostacoli tra la telecamera e il ricevitore.

Conclusioni

In generale, il baby monitor BM300 della Proscenic sembra un dispositivo molto completo e utile per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio pargoletto in modo affidabile e facile. Le caratteristiche principali di questo dispositivo, come la qualità dell’immagine, la portata, la funzione di visione notturna, la durata della batteria e la funzione audio bidirezionale, sembrano tutte molto utili e ben progettate per soddisfare le esigenze dei genitori.