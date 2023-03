Citroën, C4 ed Ë-C4 e la C5 X pronte ad accogliere Android Auto e molto altro

Citroën, il noto marchio francese di automobili, ha recentemente presentato una serie di aggiornamenti alla sua gamma di vetture, tra cui le nuove C4 ed Ë-C4 e la C5 X. Le novità principali riguardano soprattutto il fronte tecnologico, con l’introduzione di nuovi sistemi di infotainment e motorizzazioni innovative.

Citroën: tutte le novità in arrivo sulle vetture

La nuova interfaccia di My Citroën Drive Plus, già presente su C5 X e C4 X, fa il suo debutto anche su C4 ed Ë-C4 proponendo uno schermo HD da 10 pollici che supporta la visualizzazione della mappa di navigazione connessa in 3D, ora anche in formato 16:9, e la possibilità di personalizzare i widget a piacere dell’utente. Inoltre, l’aggiunta di un assistente vocale, chiamato Hello Citroën, semplifica ulteriormente l’utilizzo del sistema di infotainment.

Ma non è tutto. La novità più interessante riguarda la possibilità di utilizzare Android Auto e Apple CarPlay senza fili tramite il mirroring wireless del proprio smartphone sul tablet centrale da 10 pollici. Ciò significa che ora gli utenti possono utilizzare queste app con una migliore esperienza di guida.

Le nuove C4 ed Ë-C4 offrono anche una maggiore distinzione dal punto di vista estetico, grazie al tetto bicolore nero Pearl Black disponibile come optional al prezzo di 300 euro IVA inclusa. Quanto alla nuova C5 X, l’aggiornamento più rilevante riguarda l’introduzione della nuova motorizzazione Plug-in Hybrid 180 e-EAT8, che si aggiunge alla precedente 225 e-EAT8. Questa versione è spinta da un motore 1.6 PureTech da 150 CV e da un propulsore elettrico da 81,2 kW, per una potenza totale di 180 CV e una coppia di 360 Nm. La batteria da 12,4 kWh (11,3 kWh effettivi) offre un’autonomia fino a 62 km nel ciclo WLTP misto, che può arrivare fino a 71 km nel ciclo urbano. Inoltre, quest’ultima può essere caricata in soli 100 minuti collegandola a una colonnina o wallbox AC da 7,4 kW.

L’aggiornamento più significativo della C5 X riguarda però l’introduzione dell’Highway Driver Assist 2.0, che offre funzioni avanzate di guida autonoma di livello 2. Tra queste, spicca il Semi-Automatic Lane Change, che consente al conducente di cambiare carreggiata in modo semiautomatico, attivo da 70 km/h fino a 180 km/h. Inoltre, il sistema Anticipated Speed Recommendation suggerisce al conducente la velocità da mantenere in base ai cartelli stradali. Infine, il volante è dotato di un sensore di presa per valutare se il conducente è attivo anche se non esercita alcun movimento o resistenza sul volante.