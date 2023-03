Samsung Galaxy S23 FE non vedrà mai la luce?

Con la serie Samsung Galaxy FE, il colosso sudcoreano Samsung è riuscito nel tempo a proporre ai propri utenti dei dispositivi davvero eccellenti sotto diversi punti di vista ma ad un prezzo leggermente più accessibile rispetto ai top di gamma. In ambito smartphone, uno degli ultimi arrivati era il Samsung Galaxy S21 FE. Un dispositivo che, come i suoi predecessori, è stato molto apprezzato. Tuttavia, questo forse non basta a Samsung. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’azienda potrebbe non annunciare mai il prossimo Samsung Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE non si farà secondo il leaker Roland Quandt

A quanto pare Samsung non ha intenzione di proseguire con la serie di smartphone FE. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore il leaker Roland Quandt ha pubblicato un post su Twitter che ha lasciato intendere proprio le intenzioni del colosso sudcoreano. Secondo il leaker, infatti, l’azienda quasi certamente non presenterà il nuovo Samsung Galaxy S23 FE quest’anno. Questo sembra sia dovuto al fatto che l’azienda preferisce che gli utenti scelgano gli smartphone della serie Samsung Galaxy A in alternativa alla serie Galaxy FE.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Ovviamente per il momento non ci sono conferme, ma già il fatto che il leaker si sia esposto tanto nel dichiarare questo lascia pensare. Oltretutto, fino ad ora non è emersa nessuna informazione utile su questo nuovo smartphone, segno anche questo che l’azienda non ha intenzione di annunciarlo. Staremo comunque a vedere se nel corso delle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli.