CUPRA e Mooney VR46 Racing Team: una collaborazione che continua nel 2023

Il marchio spagnolo CUPRA e il Mooney VR46 Racing Team, dopo un’annata di successi nel Campionato del Mondo MotoGP 2022, hanno deciso di continuare la loro partnership anche per la stagione 2023. L’accordo prevede che il logo CUPRA sia presente non solo sulle moto, ma anche sulle tute dei piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi, e sulle divise dei membri del Team.

Durante la presentazione della squadra Valentino Rossi Racing, guidata dal nove volte campione del mondo, sono state mostrate le livree ufficiali delle moto Ducati Desmosedici GP, parte dell’accordo in corso tra i due team.

La stagione 2023 sta iniziando

Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, ha dichiarato: “La nostra continua collaborazione è il coronamento del nostro obiettivo di sostenere e promuovere un team che condivide l’impegno di CUPRA per l’entusiasmo, l’auto-miglioramento e l’accettazione di sfide al massimo livello. Aprire le porte di quella che è la nostra casa affinché anche il marchio VR46 possa vivere qui è proprio il modo in cui vogliamo stabilire e vivere la nostra Tribù e segnare l’inizio della nuova stagione per il team”.

Anche Alessio Salucci, Direttore del Mooney VR46 Racing Team, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla partnership: “Avere un partner come CUPRA, che ha una così forte affinità con la visione strategica e i valori del nostro Team, al nostro fianco in questa avventura è una naturale evoluzione del nostro rapporto, iniziato con la VR46 Riders Academy e proseguito lo scorso anno con CUPRA. Apprezzo la calorosa accoglienza riservatami dalla CUPRA e da Pierantonio e la sua Tribù in questa bella festa di primavera”.

La squadra e i piloti per il Campionato del Mondo MotoGP 2023 sono stati presentati al Cupra Garage Milano in Corso Como 1, luogo emblematico della collaborazione tra i due brand. La collaborazione tra CUPRA e Mooney VR46 Racing Team è basata su una forte affinità di valori e di visione strategica, che promette di portare grandi risultati in pista. La nuova stagione si presenta carica di aspettative per tutti i fan del motociclismo e per coloro che seguono con interesse il mondo CUPRA.