Nubia, al via in Cina le vendite di Neovision Glass, gli occhiali per la Realtà Aumentata

In occasione del MWC 2023, Nubia ha presentato i Neovision Glass, gli occhiali pensati per la Realtà Aumentata. In queste ore, il brand controllato da ZTE ha avviato le vendite del device in Cina. Inoltre, insieme agli occhiali, sul territorio asiatico sono iniziate le vendite del flagship Z50 Ultra.

Nubia ha sviluppato gli smart glass per soddisfare la crescente domanda di tecnologia legata al settore 5G e alla Realtà Estesa. Gli occhiali uniscono un design alla moda con una struttura leggere, con un peso netto di soli 79 grammi. Questo li rende estremamente comodi da portare, anche per lungo tempo, senza appesantire la testa.

Inoltre, gli occhiali supportano la regolazione miopica da 0 a 500°, rendendolo comodo per gli utenti che non indossano gli occhiali. Inoltre, può essere collegato a una vasta gamma di dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop, console di gioco e droni.

Considerando la tipologia di device, è molto importante che Nubia abbia ottenuto per i Neovision Glass la certificazione di qualità audio Hi-Res e la certificazione TÜVRheinlan. Queste due certificazioni assicurano agli utenti la massima qualità audio e visiva possibile.

Quando si indossano i Neovision Glass, gli utenti avranno la sensazione di trovarsi di fronte ad un display da 120 pollici. Il pannello degli occhiali AR è un Micro-OLED con una densità di pixel di 3500 PPI, una risoluzione binoculare di 1080P, una luminosità massima di 1800 nit e un campo visivo di 43 gradi. Passando all’audio, gli occhiali sono dotati di altoparlanti omnidirezionali doppi.

La combinazione di audio e video rende completamente immersiva l’esperienza d’uso dei Nubia Neovision Glass. Infatti, gli utenti potranno sfruttare gli occhiali AR per svago o per lavoro, unendo scenari reali con quelli virtuali. Inoltre, potendo essere collegati direttamente allo smartphone facilita il loro utilizzo. Il prezzo di lancio per il mercato Cinese è fissato a 2999 yuan, pari a circa 430 euro al cambio, con le vendite che inizieranno ad aprile.