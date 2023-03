Esselunga, uno dei principali supermercati del nostro paese, ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una nuovissima serie di offerte molto speciali, alle cui spalle si possono scovare prezzi fortemente ribassati e dal risparmio quasi assicurato.

La maggior parte degli sconti di cui andremo a parlarvi sono da considerarsi disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici, in questo modo gli utenti possono accedervi senza difficoltà recandosi personalmente presso gli stessi. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che i prezzi sono disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, sul quale potete avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta. Lo trovate qui.

Esselunga, queste offerte sono veramente assurde

Grazie ad esselunga gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone veramente molto economico, è infatti disponibile il bellissimo Xiaomi Redmi 10C, il cui prezzo finale, grazie proprio al supermercato oggetto del nostro articolo, raggiunge solamente 129 euro.

Il dispositivo in questione viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ciò sta a significare che tutti gli eventuali difetti di fabbrica risultano essere coperti, oltre tutto è possibile anche averlo no brand, in tal modo l’aggiornamento di sistema viene rilasciato in automatico dal produttore.

Osservando le specifiche tecniche notiamo poi la presenza di un display IPS LCD con risoluzione HD+ da 6,71 pollici, il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna (che ricordiamo essere espandibile), passando poi per la doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, oppure anche il sensore anteriore da 5 megapixel, il quale si ritrova con chip NFC e batteria da 5000mAH.