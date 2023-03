WhatsApp, non esisteranno più i messaggi effimeri che si cancellano automaticamente

Il cambiamento è uno degli aspetti principali che rende WhatsApp l’applicazione migliore in assoluto per quanto concerne il mondo della messaggistica. Quest’ultimo è quello più utilizzato in assoluto anche tenendo conto delle applicazioni che svolgono la funzione di rivali rispetto alla famosissima piattaforma colorata di verde. Per evitare che la concorrenza possa prendere terreno, WhatsApp ha deciso durante questo 2023 di lanciare diverse novità che possono cogliere nel segno.

Gli aggiornamenti in realtà sono già arrivati ma ce ne sono alcuni che si stanno sviluppando secondo il programma beta che porteranno delle novità che nessuno si sarebbe mai aspettato. In tanti ricorderanno quando WhatsApp durante gli scorsi mesi ha introdotto per la prima volta la funzionalità che consente di inviare un messaggio impostandone il tempo dopo il quale si sarebbe autodistrutto. I classici i messaggi effimeri però potrebbero vedere una modifica sostanziale proprio con il prossimo update che arriverà durante, si auspica, questo mese.

WhatsApp: i messaggi effimeri potranno essere impostati come “non effimeri”, il nuovo aggiornamento

Da diversi giorni non si parla d’altro: WhatsApp sta per portare un nuovo aggiornamento ai suoi utenti che riguarderà i messaggi effimeri. Si tratta di quei messaggi che dopo un certo periodo di tempo all’interno della chat si autodistruggono, cosa che potrà essere modificata a breve.

Il prossimo aggiornamento infatti consentirà alle persone che interagiscono all’interno di una chat con messaggi effimeri di impostarne alcuni come indelebili. In poche parole tenendo premuto su un messaggio sarà possibile decidere che quest’ultimo non possa essere eliminato. Per adesso l’aggiornamento è in fase beta ma ci saranno a breve delle novità importanti.