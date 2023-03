Il ghiaccio marino antartico si è ridotto a un possibile minimo storico nel corso della scorsa settimana. A quanto pare, in 45 anni di registrazione satellitare, non è mai stato rilevato un dato così basso.

La notizia è stata data dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC), il quale sostiene fermamente che la presenza dell’acqua solidificata è scesa di ben 1,79 milioni di chilometri quadrati il 21 febbraio. Il record negativo precedente non è assai distante da quello che è stato registrato in questi giorni: nel 2022 il minimo storico raggiunto era di 136mila chilometri quadrati.

Ghiaccio marino dell’Antartide, la notizia spaventa praticamente chiunque. Dove andremo a finire?

In base a quanto visto dagli scienziati dell’NSIDC, questi dati non sono per niente definitivi, in quanto la previsione dice che potrebbero addirittura esserci ulteriori scioglimenti di fine stagione. proprio per questo motivo, verrà resa pubblica una statistica assestata riguardante l’estensione del ghiaccio.

Questi dati fanno paura davvero a chiunque, poiché vanno a indicare che le piattaforma di ghiaccio che vanno a sostenere la calotta glaciale dell’Antartide sono molto più vulenrabili se incontrano delle onde a temperature più calde.

“La risposta dell’Antartide al cambiamento climatico è stata diversa da quella dell’Artico”, afferma Ted Scambos, ricercatore presso il Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences (CIRES). “La tendenza al ribasso del ghiaccio marino potrebbe essere un segnale che il riscaldamento globale sta finalmente influenzando il ghiaccio galleggiante intorno all’Antartide, ma ci vorranno molti anni per esserne sicuri”, ha concluso l’esperto.