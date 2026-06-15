Shark ChillPill: raffreddamento personale 3 in 1 per portarsi il fresco ovunque

L’estate porta con sé una certezza: il caldo arriva sempre nel momento sbagliato. In coda, in bici, a una festa all’aperto, in ufficio senza aria condizionata, situazioni in cui nessun ventilatore fisso può aiutare. SharkNinja risponde con Shark ChillPill, un sistema di raffreddamento personale portatile e indossabile che combina tre tecnologie distinte in un unico dispositivo compatto, disponibile da oggi su SharkNinja.it al prezzo di 149,99 euro, cifra più che valida e bilanciata per la tipologia di prodotto.

Il punto di forza di ChillPill è la combinazione di approcci al raffreddamento che normalmente si trovano separati. Il ventilatore ad alta velocità genera un flusso d’aria fino a 7,5 m/s, sufficiente per creare una sensazione di freschezza percepibile anche nelle giornate più afose. Il nebulizzatore aggiunge umidità all’aria a contatto con la pelle senza bagnarla, disponibile in modalità continua o a intervalli a seconda delle preferenze. La piastra InstaChill è l’elemento più interessante: un raffreddamento diretto a contatto con la pelle che ne abbassa la temperatura locale fino a 9°C in modo istantaneo, senza richiedere acqua né tempo di attesa. I tre moduli sono intercambiabili, il che significa che si può scegliere il tipo di raffreddamento più adatto al contesto senza dover portare tre dispositivi diversi.

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Fino a 11 ore di autonomia e design da indossare

Con un’autonomia della batteria fino a 11 ore, ChillPill accompagna una giornata intera senza necessità di ricarica intermedia. La filosofia progettuale è esplicitamente orientata alla portabilità e alla visibilità: il dispositivo è pensato per essere indossato, non nascosto. Una gamma di accessori venduti separatamente, supporti per bici, tracolle, cinturini da polso, custodie protettive e guaina antiscivolo, permette di adattarlo a scenari d’uso molto diversi tra loro, dal pendolarismo in bicicletta all’uso in ufficio.

Disponibile al lancio nella colorazione blu notte, con ulteriori colori in arrivo prossimamente, che verranno comunicati a tempo debito da parte dell’azienda.