Narwal Prime Day 2026: sconti fino a 820€ dal 16 al 26 giugno

Dal 16 al 26 giugno, Narwal porta su Amazon e sul proprio store ufficiale una campagna promozionale che tocca l’intera gamma di robot per la pulizia domestica con sconti che in alcuni casi superano i 600 euro. Undici giorni di offerte che anticipano e prolungano il Prime Day, pensati per chi stava aspettando il momento giusto per passare a una soluzione di pulizia completamente automatizzata.

I quattro modelli protagonisti

Il risparmio più consistente riguarda il Narwal Freo Z10 Ultra, che passa da 1.299 a 479 euro con uno sconto di 820 euro. Il robot combina una potenza di aspirazione di 18.000 Pa con il sistema anti-grovigli DualFlow, doppi mop Reuleaux, il sistema estensibile EdgeReach per la pulizia dei bordi e una navigazione AI a doppio chip per movimenti fluidi e adattivi in ogni ambiente domestico.

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Il Narwal Flow scende da 1.299 a 699 euro con un risparmio di 600 euro. L’elemento distintivo di questo modello è il sistema Track Mop con pressione costante di 12N e il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, che previene la contaminazione secondaria durante il ciclo di lavaggio. La tecnologia CarpetFocus agisce in profondità tra le fibre dei tappeti, supportata da una potenza di aspirazione di 22.000 Pa.

Il Narwal Flow 2 è proposto a 999 euro invece di 1.299 euro. Introduce il sistema FlowWash di nuova generazione con lavaggio continuo del Track Mop a acqua calda a 60°C, che mantiene il panno costantemente pulito durante tutta la sessione di pulizia. La potenza di aspirazione arriva a 31.000 Pa, il sistema autonomo NarMind Pro 2.0 e l’AI VLM OmniVision garantiscono una pulizia altamente adattiva su ogni tipo di pavimento riducendo al minimo l’intervento dell’utente.

Il Narwal Freo Z10 Pro è la scelta dal miglior rapporto qualità-prezzo della gamma durante questa campagna: da 599 a 399 euro con uno sconto di 200 euro. Combina 18.500 Pa di aspirazione con le spazzole anti-grovigli DualFlow, mop Reuleaux con pressione di 12N e navigazione adattiva con rilevamento degli ostacoli.

La gamma completa in promozione

Le offerte non si fermano ai quattro modelli principali. L’intera lineup Narwal partecipa alla campagna con prezzi scontati su tutti i modelli disponibili. Il Freo Z10 scende da 899 a 379 euro, il Freo X Ultra da 899 a 349 euro, il Freo X10 Pro da 599 a 329 euro e il Freo S da 299 a 159 euro. La V40 Station è proposta a 299 euro invece di 449. Sul sito ufficiale Narwal sono disponibili anche bundle esclusivi e pacchetti di accessori che ampliano ulteriormente le possibilità di risparmio.