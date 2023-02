Rolex, lavori sempre di qualità elevatissima

Rolex è rinomato soprattutto per la sua qualità e artigianalità. Gli orologi Rolex sono noti per i loro design senza tempo, movimenti di precisione e materiali di qualità superiore. Da oltre un secolo Rolex crea orologi iconici che sono diventati simboli di successo e stile. Dal classico Datejust al moderno Oyster Perpetual, Rolex offre segnatempo perfetti per ogni occasione o stile di vita. Che tu stia cercando un orologio elegante o un orologio per tutti i giorni, Rolex ha qualcosa per soddisfare le tue esigenze.

La Rolex, come detto prima, fu la prima azienda a creare un orologio impermeabile. Infatti, nel 1927, fece indossare a Mercedes Gleitze un orologio con cassa Oyster durante l’attraversamento a nuoto del Canale della Manica. Nel 1953 ci fu la presentazione del Rolex Submariner, orologio pensato per i subacquei, con una impermeabilità iniziale fino a 100 metri sott’acqua, e dopo, grazie a guarnizioni migliori e piccoli accorgimenti, fu ottimizzato per arrivare anche a 300 metri di profondità.