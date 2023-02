Il governo italiano sta monitorando l’app Tik Tok, sopratutto dopo tutte le news che parlavano di rischi per la sicurezza nazionale, e ciò non esclude di portare la questione al “quartier generale europeo” dopo aver indagato internamente sul caso.

“Il tema è molto delicato e richiede valutazioni trasversali”, ammette all’Adnkronos Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica ed esponente di Fratelli d’Italia, che puntualizza: “Rispondo esclusivamente sulla base delle competenze del Dipartimento che dirigo. A nessuno, infatti, non sfugge che la vicenda coinvolga diversi ministeri e organi, il presidente del Consiglio poi farà un bilancio.

Il tema è estremamente importante e richiede approfondimenti e valutazioni trasversali: forse sarebbe il caso, una volta conclusi gli eventuali approfondimenti nazionali, di portare la questione a livello europeo. Possibilmente con alcune proposte di risoluzione. Ma ripeto, la questione è molto delicata e l’approccio deve essere olistico”, sottolinea il senatore di Fdi.

Nessuno si fida

Dal suo sbarco in Occidente si sono accumulati dubbi e sospetti sulla popolare app cinese molto amata dai giovani. Il Garante della Privacy ne ha denunciato i pericoli invocando l’Europa. Per Anonymous dietro l’app c’è addirittura un programma informatico controllato dal governo di Pechino.

Anche la politica si è lasciata ammaliare dal mondo di Tik Tok (nell’ultima campagna elettorale quasi tutti i leader hanno usato l’app per fare propaganda. Anche Forza Italia ha presentato alla Camera un’interrogazione al premier Giorgia Meloni per chiedere al governo di valutare, “ove necessario”, misure per limitare l’uso di Tik Tok sul territorio italiano, “con particolare riguardo al suo utilizzo sui dispositivi in dotazione ai dipendenti della pubblica amministrazione” con l’obiettivo di “salvaguardare la sicurezza nazionale”.