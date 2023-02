A quanto pare, Iliad è tornata e non solo, ma sta offrendo una nuova fantastica offerta a tempo limitato! Mentre ci avviciniamo alla conclusione del mese di febbraio, vorremmo condividere con voi le ultime offerte di un’azienda che, pur essendo in circolazione da poco più di mezzo decennio, ha già accumulato una base di clienti impressionante e ottenuto un notevole successo.

Come ogni offerta a tempo limitato che si rispetti, anche questa ha una data di scadenza fissata al 9 marzo. Flash 130 è un piano che offre 8,99 euro al mese per messaggi vocali e di testo illimitati, oltre a 130 GB di trasferimento dati via Internet. L’offerta non ha scadenza e può essere attivata per 9,99 euro; se la si vuole, la si può avere per sempre. Ma cerchiamo di dare un’occhiata più da vicino a questa offerta; ad esempio, i minuti e gli sms sono validi anche in molti Paesi europei e naturalmente anche in roaming potrete usufruire di ben 9 dei GB inclusi nella vostra offerta.

Scopri tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova offerta di Iliad

Nel caso in cui foste preoccupati che la vostra tariffa non funzioni durante la vostra assenza, state tranquilli. Iliad offre inoltre minuti illimitati verso altre 60 località estere, come Canada, Alaska e Hawaii, affidandosi al servizio 4G/4G+ per la connettività Internet fino all’ottimizzazione del servizio 5G.

Hotspot, segreteria telefonica, portabilità gratuita del numero, controllo del saldo e del piano tariffario e la funzione “richiamami” sono tutti inclusi nell’offerta senza costi aggiuntivi. L’operatore sottolinea inoltre il processo di attivazione semplice e rapido, la stabilità delle offerte nel tempo, l’assenza di costi inattesi o nascosti e il fatto che alcuni servizi sono forniti senza costi aggiuntivi. Grazie a queste caratteristiche e al legame di fiducia instaurato con i propri clienti, Iliad ha accumulato più di 9 milioni di utenti affezionati in soli 5 anni.