L’ultima volta che abbiamo dato un’occhiata alle offerte Iliad di inizio febbraio 2023 è stata una settimana fa. Ecco le opzioni di portabilità Kena per questo mese, a partire da 4,99 euro al mese, con alcune nuove utili aggiunte.

Per cominciare, sapevamo che le offerte mensili di Kena non sarebbero state le stesse tariffe “per sempre” del passato. L’operatore virtuale affiliato a TIM ha scelto di eliminare questa clausola, consentendogli di apportare le modifiche contrattuali che ritiene più opportune per i propri clienti. Il secondo cambiamento rispetto a gennaio riguarda il prezzo di attivazione, che ora è di 4,99 o 9,99 dollari una tantum, a seconda del piano scelto tra le opzioni presenti sul sito ufficiale.

Le offerte mensili e le promozioni disponibili per i nuovi clienti

In questo caso, quali sono i passi successivi? Ad oggi, l'”Offerta che è un’opera d’arte” rimane l’opzione più intrigante, che offre agli abbonati 500 SMS, minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 130 Gigabyte di Internet per soli 6,99 euro al mese. La SIM e la consegna a domicilio sono gratuite, ma l’attivazione è ancora riservata agli utenti di piccoli operatori virtuali come PosteMobile, Fastweb, Lyca e Iliad.

A parte questo, il piano Kena Voce a partire da 4,99 euro al mese con chiamate illimitate e 500 SMS e 1 Gig di Internet 4G rimane l’opzione più economica sul sito ufficiale di Kena. Aggiungendo 7,99 euro al mese al bundle di minuti e messaggi precedentemente indicato nelle offerte precedenti, si ricevono 150 GB. In confronto, per soli 9,99 euro al mese, il piano Kena prevede chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia, oltre a 230 Gigabyte di dati e 1.000 SMS. Solo i nuovi clienti e quelli con numeri di operatori virtuali possono usufruire di queste due promozioni.

Tuttavia, se provenite da WindTre, TIM o Vodafone, le uniche opzioni sono il piano da 11,99 euro/mese da 100 GB o il piano da 12,99 euro/mese da 150 GB.