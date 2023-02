Le indiscrezioni riguardanti i device Apple si stanno susseguendo in maniera incessante. Dopo le anticipazioni sul design, seppur sotto forma di render, per iPhone 15 Plus ecco arrivare anche i render 3D di dell’altamente atteso iPhone 15 Pro Max.

A condividere le prime immagini ci ha pensato il leaker Ice Universe‘ attraverso il proprio profilo Twitter. Il design generale risulta molto simile ai suoi predecessori ma ci saranno alcuni cambiamenti molto interessanti.

In particolare risultano evidenti la presenza della Dynamic Island con un notch suddiviso in due parti e le tre lenti della fotocamera posteriore. Tuttavia, ci sono alcune modifiche significative che renderanno lo smartphone di Apple più potente ed efficiente.

Emergono i primi dettagli sul nuovo iPhone 15 Pro Max, Apple introdurrà modifiche interessanti senza stravolgere il device