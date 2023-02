L’orologio dell’Apocalisse si è spostato di 10 secondi in avanti, a 90 secondi a mezzanotte.

La minaccia di una guerra nucleare e di altri problemi è aumentata nell’ultimo anno, secondo il Bulletin of the Atomic Scientists, che gestisce il Doomsday Clock e ne decide l’ora.

Le cause sono da imputare alla guerra in corso in Ucraina. Per molto tempo è rimasto a 100 secondi a mezzanotte, come dal 2019, ma ha avvertito che l’aumento della violenza tra Ucraina e Russia potrebbe far calare questa valutazione.

“Quest’anno, il Consiglio per la scienza e la sicurezza del Bollettino degli scienziati atomici sposta in avanti le lancette dell’orologio dell’apocalisse, in gran parte (anche se non esclusivamente) a causa dei crescenti pericoli della guerra in Ucraina“, ha affermato il Bollettino nella sua dichiarazione. “L’orologio ora si trova a 90 secondi a mezzanotte, più vicino alla catastrofe globale che mai.”

La dichiarazione è stata pubblicata per la prima volta in inglese, ucraino e russo. Ciò è stato fatto con la speranza che l’avvertimento venisse ascoltato nelle capitali coinvolte nella guerra, ha affermato Rachel Bronson, amministratore delegato del Bulletin.

Una situazione davvero preoccupante

Quasi tutte le dichiarazioni del Bollettino indicavano la minaccia di una guerra nucleare, principalmente a causa della violenza in Ucraina ma anche altrove. Tuttavia affermava che c’erano continue minacce da cambiamenti climatici, minacce biologiche e tecnologie dirompenti.

Il Covid-19 ha mostrato quanto la popolazione umana sia a rischio di pandemie, ad esempio, e tali focolai probabilmente diventeranno molto più comuni, avvertono gli esperti.

Quando l’orologio si è spostato a 100 secondi a mezzanotte, nel 2019, la situazione era già pesante.

Mary Robinson, la prima donna presidente d’Irlanda che funge da presidente del gruppo “The Elders” di ex leader mondiali, ha avvertito durante l’annuncio che i politici devono fare di più per garantire che l’orologio non continui a ticchettare verso mezzanotte.

“Il Doomsday Clock sta suonando un allarme per l’intera umanità. Siamo sull’orlo di un precipizio. Ma i nostri leader non stanno agendo a una velocità o su una scala sufficienti per garantire un pianeta pacifico e vivibile“, ha affermato.