Level Infinite e LightSpeed Studios hanno da poco presentato un nuovo ed avvincente trailer per Undawn. Il titolo si configura come un RPG open-world con una importante componente survival che sarà catturare ed appassionare i giocatori.

La storia di Undawn proietterà i giocatori in un mondo post-apocalittico causato da un disastro globale avvenuto quattro anni prima rispetto agli eventi del gioco. Il gameplay permetterà di combinare le esperienze PvP e PvE per consentire scontri tra giocatori o contro l’IA, variando continuamento il livello di sfida.

Gli utenti si troveranno, quindi, ad affrontare la duplice minaccia delle orde infette e degli umani avversari. L’unico obiettivo sarà quello di sopravvivere in questa terra desolata. Il trailer lanciato su YouTube permette di dare un primo sguardo al titolo.

Undawn sta per arrivare su Mobile e PC, scopriamo il nuovo trailer per l’entusiasmante titolo RPG open-world survival

Dal punto di vista tecnico, Undawn è progettato basandosi sul motore grafico Unreal Engine per restituire un alto livello di immersività grafica. Il mondo di gioco è estremamente vasto e comprende diverse aree tra cui pianure, miniere, deserti, paludi e città abbandonate.

Ogni area sarà caratterizzata da sfide e pericoli diversi legati al bioma in cui ci si trova. Le minacce però non finiscono qui, infatti, bisognerà anche resistere al meglio alle avversità meteorologiche come pioggia, caldo, neve e tempeste.

Ogni personaggio avrà degli indicatori di sopravvivenza che permetteranno di intraprendere le giuste contromisure in caso di necessità. Non manca anche un sistema di costruzione per le basi che vanta oltre 1.000 tipi e stili di arredamento e strutture. Spicca anche la presenza di un’ampia gamma di armi e armature, necessarie per fortificare la propria base e sfidare le orde di avversari.

Sebbene non sia ancora disponibile una data di uscita ufficiale, il gioco sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, oltre che per PC.