Il debutto globale della famiglia Xiaomi 13 è atteso nel corso dei prossimi giorni. I dispositivi saranno lanciati in occasione del MWC 2023 che si svolgerà a Barcellona. Tuttavia, i flagship non sono del tutto inediti in quanto sono arrivati nel mercato cinese alla fine dello scorso anno.

Gli utenti, quindi, si aspettavano il possibile debutto di una ulteriore versione, magari un potenziale device denominato Xiaomi 13S. Tuttavia, un portavoce dell’azienda ha confermato che questo device non vedrà mai la luce.

Il brand cinese non sta lavorando sul flagship di metà generazione in quanto tutti gli sforzi sono concentrati su due fronti. Il primo è l’ottimizzazione dell’attuale famiglia di flagship per offrire agli utenti il massimo delle potenzialità e delle feature. Il secondo riguarda lo sviluppo della linea Xiaomi 14, la prossima generazione di device top di gamma.

La famiglia Xiaomi 13 riceverà supporto costante dal brand, per questo motivo non è necessario il debutto di un potenziale Xiaomi 13S

A confermare questo approccio da parte del produttore, ci ha pensato anche Lei Jun, CEO di Xiaomi. In un recente post su Weibo, l’amministratore delegato ha confermato ai propri utenti che l’azienda non ha piani per un aggiornamento di metà generazione per Xiaomi 13.

Con questa dichiarazione, si chiudono tutte le porte per il debutto di Xiaomi 13S. Negli scorsi anno, il brand ha rilasciato spesso delle versioni potenziate dei propri device, ma sembra che adesso la politica sia cambiata. L’obiettivo è quello di non disperdere risorse e concentrarsi sul fornire un’esperienza utente più stabile e coerente.

Secondo Lei Jun, i nuovi top di gamma hanno già ricevuto riscontri positivi e l’azienda ritiene che sia ancora rilevante nel mercato. Invece di introdurre un aggiornamento di mezza generazione, il brand si concentrerà sull’aggiornamento del modello attuale e nel supportare i propri utenti.