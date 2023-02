Un nuovo smartphone realizzato da Poco appartenente alla serie F è stato individuato nel database IMEI da Xiaomiui. Il device è caratterizzato dal numero di modello 23049PCD8G ed è accompagnato dalla denominazione “POCO F5“.

Questo device si affianca a quello comparso circa un mese fa e caratterizzato dal numero di serie 23013PC75G. In questo caso, invece, le indiscrezioni indicano che può trattarsi del POCO F5 Pro.

In ogni caso, il presunto F5 è stato avvistato anche nella certificazione IMDA la scorsa settimana. Ma non è tutto, altri enti, tra cui la FCC, hanno ricevuto questo device per procedere con le approvazioni necessarie.

POCO F5 si prepara al debutto internazionale, avrà un display OLED da 6.67 pollici e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1

Stando a quanto scoperto fino ad ora, il POCO F5 è conosciuto con il nome in codice “marmo”. Il device arriverà nel mercato cinese con la denominazione Redmi Note 12 Turbo (o Note 12T). Tuttavia, la questione del naming è ancora piuttosto fumosa, in quanto il produttore potrebbe adottare anche la sigla POCO X5 GT nel mercato globale.

Al momento, il nome definitivo per il mercato global sembra essere POCO F5. Dal punto di vista tecnico, il device sarà dotato di un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz. Lo schermo offrirà anche una funzione di protezione per gli occhi e il sensore di impronte digitali integrato.

A spingere il device troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1 affiancato da fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il dispositivo potrebbe avere una batteria da 5.500mAh che supporto alla ricarica rapida a 67W. Altre caratteristiche ipotizzate includono un blaster IR.