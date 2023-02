OPPO ha confermato la propria partecipazione al Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. L’azienda Cinese è pronta per mostrare alla fiera tecnologica spagnola i propri smart device più interessanti.

Le ultime innovazioni tecnologiche del brand saranno al centro dell’evento “Inspire to Believe“. Durante il MWC 2023, OPPO mostrerà alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cui Find N2 Flip, il primo smartphone foldable dell’azienda.

Inoltre, non mancheranno anche tanti device pensati per la connettività, device IoT, oltre che gli attesi Air Glass 2, occhiali pensati per la Realtà Aumentata. La fiera di Barcellona è lo scenario perfetto anche per mostrare le ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo nell’ambito chip, smart-health, AR e ricarica rapida.

OPPO presenterà al MWC 2023 i nuovi dispositivi flagship e le ultime innovazioni in termini di chip, smart-health, AR e ricarica rapida

OPPO approfondirà anche le caratteristiche uniche di Marisilicon Y e del dispositivo di monitoraggio della salute OHealth H1. Tutte queste innovazioni sono frutto della visione dell’azienda sulla tecnologia come uno strumento per migliorare la vita quotidiana delle persone.

Le novità e le innovazioni che saranno presentate al MWC 2023 serviranno proprio a dimostrare questo principio. Inoltre, in qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League, OPPO inviterà al suo stand anche gli Ambassador della competizione, Michael Owen e Luis Garcia.

Infine, durante la propria presenza al MWC, OPPO condividerà anche alcuni dettagli sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità. Non mancherà anche uno sguardo ai piani futuri dell’azienda e le azioni reali da intraprendere per raggiungere questi obiettivi.