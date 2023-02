Una nuova fuga di notizie ha appena rivelato il design della fotocamera posteriore del prossimo Oppo Find X6 Pro. Questo design è stato inizialmente accennato in un precedente rapporto e ora sembra essere confermato il modulo a tripla fotocamera sul retro.

La perdita arriva dal un informatore cinese che ha condiviso un’immagine che rivela la cornice dell’obiettivo del modulo della fotocamera posteriore. Guardando l’immagine, possiamo vedere chiaramente tre sensori con due fotocamere nella metà superiore e una sola fotocamera nella parte inferiore. L’obiettivo presenta anche il marchio Hasselblad, che continua la partnership di Oppo.

La fotocamera promette molto bene

L’analista ha inoltre aggiunto che la versione in vetro di Find X6 Pro misurerà circa 9,2 mm di spessore. Ha inoltre aggiunto che la fotocamera principale sul retro è un sensore Sony IMX890, che è una fotocamera da 50 megapixel, e ha anche un obiettivo periscopico Sony da 1/1,56 pollici.

Per chi non lo sapesse, la serie Find X6 è la prossima generazione di smartphone di punta dell’azienda che dovrebbe avere come processore il Dimensity 9200 o il SoC Snapdragon 8 Gen 2. Si ritiene inoltre che la parte anteriore sia dotata di un display OLED da 6,74 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e risoluzione 2K.

Sotto la scocca, potrebbe rivelarsi una batteria da 5.000 mAh che potrebbe anche supportare una ricarica rapida fino a 100 W e una ricarica wireless da 50 W. Sulla base dell’ultimo leak, sembra che il lancio della serie Find X6 non sia troppo lontano. Tuttavia, il suo annuncio non è stato ancora rivelato ufficialmente.