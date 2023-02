Lamborghini si sta preparando a dire addio al motore V12 aspirato, il propulsore simbolo della sportività della casa del Toro. Per farlo, l’azienda ha scelto di creare due one-off che incarnano tutta l’esclusività e la personalizzazione possibili a Sant’Agata Bolognese.

Ecco quindi arrivare la roadster Auténtica (foto in apertura) e la coupé Invencible (foto in basso). I fortunati proprietari sono stati coinvolti in tutte le fasi di produzione per realizzare due vetture che fossero perfettamente su misura del cliente.

Trattandosi del canto del cigno del V12, oltre che di un modo unico di intendere le supercar, tutta la realizzazione è stata svolta in-house. La progettazione si è svolta nel Centro Stile Lamborghini, cercando di esprimere la massima creatività per la piattaforma V12 ma restando fedeli agli elementi tipici del marchio.

Quello che ne emerge sono due vetture uniche nel loro genere ma perfettamente riconoscibili e legate a doppio filo all’immaginario delle supercar create a Sant’Agata Bolognese. Come confermato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Il motore V12 è uno dei pilastri della nostra storia e del successo del nostro marchio e prima di entrare nel vivo della Direzione Cor Tauri abbiamo ritenuto doveroso celebrare il V12 termico con due vetture one-off che rappresentano perfettamente il nostro concetto di eccellenza nell’ambito della personalizzazione”.

Automobili Lamborghini ha scelto di celebrare il mitico motore V12 con due modelli one-off che rappresentano la somma delle conoscenze e della tecnica della casa di Sant’Agata Bolognese

Alcuni degli elementi stilistici di Invencible e Auténtica omaggiano i recenti capolavori del design Lamborghini. Tra questi spiccano certamente la Sesto Elemento, la Reventon e la Veneno. Passando all’aspetto tecnico, entrambe le supercar condividono il telaio monoscocca in fibra di carbonio e le carrozzerie full carbon. Le soluzioni sono mutuate direttamente dal motorsport per garantire le massime prestazioni. Si nota anche il grande lavoro aerodinamico con lo splitter anteriore, le fiancate e l’estrattore posteriore che hanno il compito di dirigere in maniera ottimale i flussi aerodinamici.

Invencible e Auténtica possono contare sulla spinta del possente V12 da 6,5 litri. Il motore è in grado di erogare 780 CV e sviluppa una coppia massima di 720 Nm di coppia a 6750 giri/min. Il cambio ISR è a 7 velocità ripartisce la potenza su tutte le ruote con trazione integrale e la stabilità è assicurata dalle quattro ruote sterzanti.

Il design delle due one-off

Parlando del design, l’esagono è fortemente presente in molti aspetti delle vetture. Si tratta di una cifra stilistica particolarmente privilegiata dal design Lamborghini e i designer la ripropongono in alcuni degli elementi distintivi delle due one-off. È possibile trovarlo negli inediti gruppi ottici anteriori e posteriori, sul cofano motore e perfino nel triplice scarico centrale.

L’abitacolo offre linee pulite e minimaliste ma sempre molto funzionali. Anche in questo caso l’esagono si ritrova nelle bocchette d’aerazione esagonali. A rendere il cockpit in carbonio più omogeneo ci pensa la fibra di carbonio e la strumentazione digitale. La consolle, invece, è priva di strumentazione per permettere al pilota di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida.

Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini ha sottolineato: “Abbiamo creato due one-off dal carattere unico, ispirate dal mondo delle corse e alla passione che si respira nei circuiti. Con queste vetture il Centro Stile Lamborghini ha potuto esprimere la massima creatività applicabile alla piattaforma V12; il loro design, elevato a un nuovo livello, rappresenta al meglio il nostro DNA unico“.