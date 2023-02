L’operatore telefonico capace di fornire ai suoi utenti le migliori prestazioni generali di Internet su rete mobile, secondo l’indagine condotta da nPerf in base ai dati raccolti dalla sua applicazione tra il periodo che va dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, è l’operatore rosso Vodafone. All’interno della classifica complessiva, si piazza al primo posto con una velocità media di download di 91,78 Mbps e in upload di 17,27 Mbps. Se queste analisi vengono limitate alle connessioni 5G, invece, pervale TIM grazie ai 358,51 Mbps in download ed ai 42,9Mbps in upload. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Vodafone è il miglior operatore mobile in Italia nel 2022

Lo studio che attesta il primato di Vodafone sugli altri operatori è stato effettuato mettendo in atto ben 727.093 test di velocità, streaming e navigazione sotto i vari standard di rete 2G, 3G, 4G e 5G. Inoltre, sono stati presi in esame diversi parametri come Tasso di successo, Velocità di download, Velocità di upload, Latenza, Navigazione web e YouTube streaming.