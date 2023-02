OnePlus 11R è il nuovo arrivo nell’omonima famiglia lanciata dal produttore cinese appena pochi giorni fa. Considerando la dotazione hardware e le feature del device, si tratta di un dispositivo che gli utenti ritengono molto interessante.

Ecco quindi che gli appassionati stanno chiedendo direttamente a OnePlus alcune informazioni riguardanti il supporto post lancio. Infatti, negli scorsi mesi, l’azienda ha annunciato una nuova politica di aggiornamento software con un supporto prolungato.

Inoltre, durante l’evento di lancio di Cloud 11, il marchio ha rivelato che il OnePlus 11 5G avrebbe ricevuto fino a quatto major update Android. Tuttavia, il brand non ha comunicato nessun dettaglio sugli aggiornamenti per il fratello minore del flagship.

Hello Sai! We appreciate you for writing to us. We would like to inform you that, the OnePlus 11R device will receive 4 major Android updates and 5 years of security updates respectively. Hope this information helps!

https://t.co/Y6rHuMwu8J

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) February 11, 2023