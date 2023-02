Ufo, nell'ultimo periodo sono stati abbattuti ben tre oggetti volanti non identificati

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti d’America sono stati protagonisti di un evento che sembra uscito dal film Independence Day. Sono stati registrati almeno tre abbattimenti di oggetti volanti non identificati (UAP, o UFO per i più nostalgici), e le squadre di recupero stanno lavorando per trovare e studiare i detriti risultanti al fine di comprendere la loro provenienza.

Ufo: a chi risalgono gli oggetti apparsi in cielo?

Le chiacchiere sull’abbattimento di questi giorni hanno attirato l’attenzione del pubblico e di molti studiosi dell’argomento. Alcuni esperti hanno affermato che tutta questa “eccitazione aerea” potrebbe significare che i cinesi hanno appena aumentato drasticamente le loro attività di spionaggio, a causa dell’incidente con un pallone sopra una base americana, ma è più probabile che gli oggetti non identificati non vengano più ignorati.

C’è ancora molto da capire su questi eventi. Come notato in un rapporto della CNN, alcuni piloti hanno affermato di non aver visto alcuna propulsione identificabile su uno degli oggetti abbattuti di recente. I piloti non potevano spiegare come l’oggetto stesse rimanendo in aria, nonostante si trovasse a 12.000 metri dal suolo.

Robert Sheaffer, autore, scrittore e “debunker” per professione, ha spiegato che “un oggetto più leggero dell’aria non ha bisogno di ‘propulsione’ per rimanere in alto”, e che il fatto che i piloti della Marina non se ne siano resi conto potrebbe suggerire che non comprendono i semplici effetti della prospettiva. Tuttavia, queste affermazioni non sono condivise da tutti gli esperti del settore.

Infatti, uno degli addetti ai lavori ha affermato che “non esclude gli alieni“. Questa affermazione potrebbe sembrare scioccante, ma in realtà si tratta di una posizione che molti studiosi dell’ufologia sostengono da anni. Secondo alcuni, infatti, ci sono prove sufficienti per suggerire che gli UFO potrebbero essere di origine extraterrestre.

Ad esempio, ci sono numerosi avvistamenti di oggetti volanti non identificati che sembrano defying the laws of physics, come ad esempio il volo a velocità incredibili, la manovrabilità estrema, e la capacità di stare fermi in aria senza alcun supporto visibile. Inoltre, ci sono testimonianze di incontri ravvicinati con creature aliene, come quelli descritti nell’incidente di Roswell nel 1947.

Naturalmente, ci sono anche molte spiegazioni razionali per questi fenomeni, come afferma lo stesso Sheaffer. Ad esempio, gli oggetti non identificati potrebbero essere semplicemente aerei segreti sperimentali o tecnologie avanzate sviluppate da altre nazioni. Inoltre, le testimonianze degli incontri ravvicinati con creature aliene potrebbero essere spiegati come allucinazioni, trucchi psicologici o fraudi.