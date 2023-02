State cercando l’applicazione perfetta per spiare WhatsApp di un determinato numero di telefono? in vostro aiuto accorre Spy Verity, la più potente e performante app spia, creata appositamente per questo scopo da un team di sviluppatori specializzati.

L’applicazione spy dev’essere installata esclusivamente nel telefono che si intende spiare.

Il primo aspetto da non sottovalutare è la piena compatibilità con un qualsiasi smartphone in commercio con sistema operativo android, non importa il marchio, che sia Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo, OnePlus o similari, l’installazione è sempre possibile e sarà altrettanto possibile fruire pienamente di ogni singola funzione, anche indipendentemente dalla versione del sistema stesso. L’utilizzo è semplicissimo, non richiede i permessi di root, ciò sta a significare che non sarà necessario invalidare la garanzia dello smartphone, né comunque eseguire operazioni particolarmente complesse. Dopo aver acquistato la licenza dal sito ufficiale, basterà installare l’app sullo smartphone da controllare ed il gioco è pressoché fatto.

Spy Verity: le funzioni principali

Le funzionalità effettivamente raggiungibili tramite l’applicazione Spy Verity sono davvero tantissime, vediamole nel dettaglio:

Monitoraggio delle principali applicazioni, quali possono essere Facebook , Instagram, Telegram , TikTok, WhatsApp ed altre ancora.

delle principali applicazioni, quali possono essere , Instagram, , TikTok, WhatsApp ed altre ancora. Keylogger di ogni singolo tasto premuto sullo smartphone, con visualizzazione di ogni parola digitata.

di ogni singolo tasto premuto sullo smartphone, con visualizzazione di ogni parola digitata. Registrazione delle applicazioni aperte, tutte le volte che verrà aperta una applicazione, il sistema registra un filmato in cui mostra lo schermo.

delle applicazioni aperte, tutte le volte che verrà aperta una applicazione, il sistema un filmato in cui mostra lo schermo. Attivazione remota della fotocamera o del microfono, anche per ascoltare l’audio e le conversazioni.

Localizzazione GPS.

GPS. Registrazione ambientale programmabile, si può impostare ad un determinato orario.

Visione di SMS e registrazione delle chiamate.

Queste sono solamente una breve parte delle funzionalità che a tutti gli effetti Spy Verity offre all’utente finale, ricordando che l’utente finale ne è responsabile per legge, è vietato spiare il partner o persone senza il loro consenso, se non un utilizzo di Parental Control per i propri figli.

Spy Verity: i punti salienti

Uno dei pregi maggiori dell’applicazione in questione riguarda la possibilità di affidarsi a pannelli e sezioni completamente in lingua italiana, con guide dettagliate che vi possano aiutare passo per passo nell’utilizzo dell’applicazione stessa. Questi i punti di forza:

Pannello di controllo completamente in lingua italiana.

di controllo completamente in lingua italiana. Sito dedicato con guide in italiano.

con guide in italiano. Compatibile con tutti gli smartphone Android .

. Installazione rapida e senza root .

e senza . Supporto tecnico altamente qualificato pronto per ogni evenienza, anch’esso in lingua italiana.

Prezzi bassi, in relazione alle funzionalità offerte.

La licenza acquistata non prevede un rinnovo automatico, al termine del periodo si disattiva, nel caso in cui si voglia proseguire con il monitoraggio basterà acquistare una nuova licenza prima della scadenza.

Come avete potuto notare, tantissime funzioni semplicissime da utilizzare, anche ad esempio per spiare WhatsApp da remoto, basterà aprire il pannello di controllo per accedere a tutte le informazioni del caso, come la visione dei messaggi, dei file, degli allegati e così via. Al giorno d’oggi non esistono migliori applicazioni per il Parental Control, se volete dormire sonni tranquilli mentre vostro figlio sta utilizzando lo smartphone, non potete che affidarvi al sito ufficiale dell’app spia Spy Verity.