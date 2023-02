Samsung ha da poco presentato la famiglia Galaxy S23 durante l’evento Galaxy Unpacked tenutosi nei giorni scorsi. Insieme ai tre device, l’azienda coreana ha anche fatto debuttare l’interfaccia proprietaria One UI 5.1.

Tuttavia, i nuovi hardware e software possono soffrire di alcuni problemi di gioventù. Non dovrebbe sorprendere scoprire che alcuni utenti Samsung stanno riscontrando dei bug nell’utilizzo quotidiano dei Galaxy S23.

In particolare, i problemi sembrano sorgere quando sui Galaxy S23 si avvia Android Auto. Su Reddit e sui forum di supporto di Google stanno aumentando le segnalazioni a riguardo. Entrando maggiormente nel dettaglio, alcuni utenti lamentano la difficoltà nel sincronizzare i propri dispositivi con le auto in modalità wireless.

Alcuni utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23 stanno lamentano difficoltà di connessione con le proprie vetture utilizzando le feature di Android Auto

A questo si aggiunge che anche l’abbinamento Bluetooth non funziona automaticamente dopo la disattivazione del veicolo. Altri utenti hanno riscontrato problemi nella connettività a causa di alcuni permessi mancanti che impediscono la comunicazione tra il device Samsung e il veicolo.

Come sempre in questi casi, non tutti gli utenti Galaxy S23 soffrono di questi bug. Tanti altri riescono ad utilizzare tutte le funzionalità di Android Auto senza problemi. Queste differenze lasciano intendere che potrebbe trattarsi di un problema potrebbe software che potrebbe risolversi facilmente con un aggiornamento.

Inoltre, ricordiamo che anche la serie Galaxy S22 ha subito problemi simili, sempre con Android Auto. Non resta che attendere maggiori dettagli da parte di Samsung e Google per il rilascio di una patch correttiva che vada a risolvere eventuali conflitti software.