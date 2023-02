Al mondo sono innumerevoli le monete e le banconote che con il tempo assumono un certo valore a causa di errori di conio, o perché si tratta di pezzi unici e rari.

Tanto da creare una vera e proprio scienza, la numismatica, che si occupa di studiare le monete e di attribuirgli un determinato valore.

Quelle più ricercate solitamente sono le monete da 2 euro. Nei Paesi Europei è proprio questa moneta che viene scelta più spesso per il conio di versioni celebrative e commemorative e queste diverse varianti uniche finiscono per avere un valore che in alcuni casi può raggiungere i 2.000 euro.

Moneta da 50 centesimi con errore di conio

La moneta da 50 centesimi con il disegno geometrico di Michelangelo e la statua equestre di Marco Aurelio è una delle monete più famose dell’euro. Tuttavia, questa moneta ha un errore di conio che la rende particolarmente interessante per i collezionisti e gli esperti di numismatica.

In realtà gli errori di conio sono ben tre. Il primo errore è la mancanza della coda del cavallo della statua, il secondo è la mancanza della lettera R di Roma, sede della Zecca di Stato, e infine il terzo errore è la mancanza di 5 stelle nella parte sinistra.

Oggi, la moneta da 50 centesimi con l’errore di conio è molto ricercata dai collezionisti e può raggiungere prezzi molto elevati sul mercato numismatico arrivando addirittura al valore di 169.950,00 euro.

Si tratta in sostanza di monete insignificanti, con pochissimo valore che grazie a questi errori di conio possono creare delle opportunità per i collezionisti.