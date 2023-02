Huawei annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia del suo smartwatch con auricolari integrati. A partiene da oggi 15 febbraio è possibile procedere con il pre-ordine di Huawei Watch Buds e ottenere uno sconto sulla spesa prevista per l’acquisto.

Huawei Watch Buds arriva in Italia: via ai pre-ordini su Hauwei Store!

Dopo il debutto avvenuto in Cina nel mese di dicembre Huawei Watch Buds arriva in Italia. Lo smartwatch apparentemente simile ai dispositivi già in commercio si dimostra particolarmente originale per la presenza di auricolari integrati.

Esercitando una lieve pressione sul pulsante frontale integrato nella cassa è possibile sollevare il display per poter rimuovere gli auricolari true wireless agganciati magneticamente. Huawei propone così un device 2 in 1 adeguato per tutti coloro che rischiano giornalmente di perdere i loro auricolari o che desiderano semplicemente utilizzare i loro dispositivi in maniera quanto più pratica possibile.

Lo smartwatch con auricolari integrati vanta, inoltre, un design innovativo e compatto con corpo in acciaio che mira a garantire una maggiore resistenza.

Gli auricolari sfoggiano un grandezza inferiore del 50% rispetto agli auricolari normalmente acquistati e con il loro peso di soli 8 grammi vantano il 90% in più di efficienza in termini di spazio. Sono dotati della tecnologia adattiva del condotto uditivo e di sensori che consentono di eseguire quante più funzionalità semplicemente toccando il padiglione auricolare. La praticità non è però il loro unico punto forte. I Huawei Watch Buds vantano infatti un’ottima qualità audio e tramite i due microfoni sono in grado di percepire voci e rumori da cancellare per offrire una migliore qualità durante le chiamate.

Grazie agli appositi magneti i due auricolari possono essere facilmente riposti sotto il display dello smartwatch. Quest’ultimo, dotato di display AMOLED da 1,43 pollici, si presenta come un normalissimo dispositivo tramite il quale è possibile eseguire numerose funzionalità legate al benessere e allo sport.

Huawei Watch Buds dispone infatti di sensori che monitorano automaticamente il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Sono presenti anche 80 modalità sportive alle quali è possibile aggiungerne di ulteriori in base alle esigenze dell’utente.

In termini di autonomia, smartwatch e auricolari si ricaricano tramite un’unica batteria che permette di usufruire di tre giorni di utilizzo tramite un unico ciclo di ricarica.

Huawei Watch Buds: costo e disponibilità!

Il dispositivo è stato annunciato in Italia e l’azienda ha già dato il via ai preordini. Il costo del dispositivo è pari a 499,00 euro.

Gli interessati possono accedere al Huawei Store per ordinare il loro smartwatch con auricolari integrati andando incontro a una spesa iniziale di 30,00 euro per poi procedere con l’acquisto a partire dall’1 marzo 2023.

I preordini si concluderanno il 28 febbraio e gli utenti che procederanno entro la data stabilita potranno usufruire di uno sconto di 30,00 euro che sarà applicato sugli acquisti effettuati tra il 1° e il 19 marzo.