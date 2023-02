Le funzionalità legate al benessere degli utenti e al monitoraggio dei parametri vitali presenti su iPhone e Apple Watch sono tantissime e periodicamente assistiamo all’arrivo di sempre nuovi strumenti tramite i quali ottenere un quadro clinico dettagliato delle proprie condizioni di salute.

Non sono pochi i casi in cui un semplice Apple Watch si è dimostrato capace di salvare la vita degli utenti che lo indossavano segnalando anomalie nella frequenza cardiaca o altri parametri rilevanti.

I dispositivi Apple, pur non essendo riconosciuti come dispositivi medici sono quindi da ritenere soltanto come strumenti indicativi dello stato di salute da non sostituire assolutamente con il parere di un medico, possono essere considerati utili anche nella prevenzione della perdita dell’udito.

iPhone e Apple Watch contro la perdita dell’udito: ecco le funzionalità utili!

“L’esposizione ripetuta e a lungo termine a suoni superiori a 80 dB può portare a danni permanenti. Prendi in considerazione l’uso della protezione dell’udito o di trasferirti in un’area più tranquilla.”

Questo è il suggerimento fornito da Apple ai suoi utenti per diffondere informazioni utili a prevenire la perdita dell’udito, ma non solo. Il colosso rende disponibili su iPhone ed Apple Watch svariate funzionalità che permettono di gestire il volume dei contenuti riprodotti con AirPods. Accedendo alle Impostazioni, gli utenti hanno la possibilità di abilitare l’opzione che invierà una notifica ogni qualvolta il volume sarà troppo forte. Inoltre, si ha la possibilità di personalizzare le impostazioni abilitando la riduzione automatica dei rumori forti e il monitoraggio del livello di decibel a cui si è esposti.

Apple continua a dimostrare il suo interesse nei confronti del benessere dei suoi utenti e procede annualmente con l’implementazione di novità sempre più interessanti e soprattutto utili. Sfruttarle al massimo può offrire un contributo da non sottovalutare.